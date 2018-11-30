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      Світоліна зустрілася із зірковими спортсменами на заході від Nike: фото

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      Еліна Світоліна зустрілася з Мбаппе і Фарою
      Еліна Світоліна зустрілася з Мбаппе і Фарою

      Четверта ракетка світу Еліна Світоліна взяла участь у спеціальній зустрічі спортивного бренду Nike, організованого в Амстердамі.

      24-річна українська тенісистка продовжує спілкуватися з відомими світовими спортсменами. На цей раз Еліна зустрілася з 19-річним форвардом ПСЖ і збірної Франції з футболу Кіліаном Мбаппе, 35-річним британським легкоатлетом Мо Фарою, боксеркою Зейною Нассар та футболісткою з Нідерландів Лікою Мартенс.

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      "Провела вибуховий вечір, поспілкувавшись і посміявшись з цими чемпіонами", – написала Світоліна у своєму Instagram.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Had a blast last night , sharing the stage and a laugh with these champs @k.mbappe @gomofarah @nike

      Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Great evening chilling with the @nike Europe team #justdoit #onemomile #mudaneteam

      Допис, поширений Sir Mo Farah (@gomofarah)

      Нагадаємо, що раніше Світоліна зустрічалася з ленендарним Девідом Хеєм та Ентоні Джошуа.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
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