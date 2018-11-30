Світоліна зустрілася із зірковими спортсменами на заході від Nike: фото

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна взяла участь у спеціальній зустрічі спортивного бренду Nike, організованого в Амстердамі.

24-річна українська тенісистка продовжує спілкуватися з відомими світовими спортсменами. На цей раз Еліна зустрілася з 19-річним форвардом ПСЖ і збірної Франції з футболу Кіліаном Мбаппе, 35-річним британським легкоатлетом Мо Фарою, боксеркою Зейною Нассар та футболісткою з Нідерландів Лікою Мартенс.

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"Провела вибуховий вечір, поспілкувавшись і посміявшись з цими чемпіонами", – написала Світоліна у своєму Instagram.

Нагадаємо, що раніше Світоліна зустрічалася з ленендарним Девідом Хеєм та Ентоні Джошуа.

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