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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Світоліній підкорилося ще одне серйозне досягнення

      217 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна / UA-Football

      Перша ракетка України Еліна Світоліна відзначилася цікавим досягненням за останні два роки.

      Еліна опинилася на другому місці за відсотком виграних матчів на турнірах WTA у 2017 і 2018 роках.

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      За цей час Світоліна провела 122 матчі, 94 з яких виграла й у 28-ми – поступилася. Перемоги склали 77% від загальної кількості. При цьому Українка виграла 18 з 20 матчів на стадії півфіналів і фіналів, це 90%.

       

       

      Перше місце займає американка Серена Вільямс, яка виграла 78,8% матчів. На третьому рядку Сімона Халеп, у неї 76,1% перемог.

      У рейтинг увійшли тільки тенісистки, які провели за ці два роки понад 30 матчів. Не рахувалися матчі Кубка Федерації.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Еліна Світоліна Теніс
      Джерело: 24 Канал
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