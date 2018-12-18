Світоліній підкорилося ще одне серйозне досягнення

Перша ракетка України Еліна Світоліна відзначилася цікавим досягненням за останні два роки.

Еліна опинилася на другому місці за відсотком виграних матчів на турнірах WTA у 2017 і 2018 роках.

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За цей час Світоліна провела 122 матчі, 94 з яких виграла й у 28-ми – поступилася. Перемоги склали 77% від загальної кількості. При цьому Українка виграла 18 з 20 матчів на стадії півфіналів і фіналів, це 90%.

Перше місце займає американка Серена Вільямс, яка виграла 78,8% матчів. На третьому рядку Сімона Халеп, у неї 76,1% перемог.

У рейтинг увійшли тільки тенісистки, які провели за ці два роки понад 30 матчів. Не рахувалися матчі Кубка Федерації.

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