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      Світоліній вдався неймовірний удар на тренуванні: відео

      645 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна / Scorum

      Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує підготовку до нового сезону.

      Четверта ракетка світу під час тренування у Женеві (Швейцарія) зуміла виконати складний удар, який у тенісі називають твінер.

      Читайте також: Світоліній підкорилося ще одне серйозне досягнення

      Еліна вийшла до сітки та ударом між ніг зуміли застати зненацька свого тренера.

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      I was not wasting my time during the pre season #HardWorkPaysOff ?

      Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

       

       

      "Я не гаю свій час на передсезонних тренуваннях", – підписала тенісистка відео, яке опублікувала в Instagram.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Теніс Денис Берінчик
      Джерело: 24 Канал
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