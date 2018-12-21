Світоліній вдався неймовірний удар на тренуванні: відео
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує підготовку до нового сезону.
Четверта ракетка світу під час тренування у Женеві (Швейцарія) зуміла виконати складний удар, який у тенісі називають твінер.
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Еліна вийшла до сітки та ударом між ніг зуміли застати зненацька свого тренера.
"Я не гаю свій час на передсезонних тренуваннях", – підписала тенісистка відео, яке опублікувала в Instagram.
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Джерело: 24 Канал
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