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      Світова економічна криза 2020 року: чи зможе Україна вберегтися від нових потрясінь

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      У світовій економіці зараз спостерігаються дуже тривожні події – саме такими словами починалися новини у 2007 році напередодні світової фінансової кризи.

      А вже сьогодні інвестори переводять заощадження у так звану тиху гавань – дорогоцінні метали. Бо вважають, що нова рецесія вже почалася.

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      У 2008 році у США збанкрутів інвестиційний гігант Lehman Brothers. Гроші акціонерів фактично розчинилися, а далі був ефект доміно. Проблеми перекинулися на Євросоюз: банкрутували банки, зростало безробіття й інфляція.

      світова криза
      Інвестиційний гігант Lehman Brothers

      До осені 2008 року зарплати в Україні росли, виробництво збільшувалося. На міжнародні новини не зважали ні в адміністрації президента, ні в Кабінеті міністрів. Більше займалися – поділом влади. Бездарна економічна політика під час кризи призвела до падіння ВВП на 15%, девальвація до 8 гривень за долар.

      Потім націоналізували кілька великих банків, звісно, за державний кошт. Цікаво, що від таких кризових явищ уряду Польщі, до прикладу, вдалося вберегти населення та бізнес.

      Інфляційне таргетування Польща запровадила на початку 2000-х років. Вже був плаваючий обмінний курс. Вже були зреалізовані ті реформи, які сприяють економічному розвитку: а саме щодо судів, антикорупції і всіх цих речей, які дозволяють економіці стабільно розвиватися,
      – зазначив заступник директора з монетарної політики НБУ Володимир Лапушинський.

      Після світової кризи, влада не зробила роботу над помилками. Досвід поляків почали переймати лише після ще потужнішого шоку 2014 року – заборонили розрахунки і кредити в інвалюті та почали працювати на зниження інфляції, а не укріплення курсу. Та заощаджувати на чорний день, а не витрачати резерви на курс по 8 гривень.

      Ми можемо говорити про циклічність світової економіки. Вона не може зростати безкінечно, навряд, чи можна говорити про повторення тих самих подій. Криза, коли вона буде, вона точно буде іншою, ніж та, яка була,
      – сказав фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

      "Криза вже назріла, чекають її чи то в 2019, чи то в 2020 році. На жаль, якщо криза завтра станеться, наша економіка не встигне перебудуватися", – наголосив керівник аналітичного центру інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

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      Справа у тому, що антикризовий досвід перейняв лише НБУ. Уряд Яценюка-Гройсмана не зміг зменшити залежність України від світових цін на метал і зерно, а також позбутися залежності від імпортних енергоносіїв. А в Адміністрації Президента Петра Порошенка саботували реформи правоохоронних органів і суддів, що не покращило інвестиційний клімат. Тож тепер економісти та експерти Нацбанку радять українцям готуватися.

      "Завжди треба пати певну подушку безпеки, на випадок тимчасової втрати роботи", – порадив Михайло Демків.

      А керівник аналітичного центру інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій порадив не брати великі кредити. 

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: НБУ Долар-Гривня Гроші
      Джерело: 24 канал
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