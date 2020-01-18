Світова економіка може повернутись до Великої депресії: попередження від МВФ

Світова економіка ризикує повернутися в епоху Великої депресії, викликаної нерівністю між різними групами населення країн і нестабільністю фінансового сектора.

Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час виступу в Інституті міжнародної економіки Петерсона у Вашингтоні, повідомляє The Guardian.

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Попри те, що розрив у нерівності між країнами за останні 20 років суттєво скорочувався, всередині країн розбіжності, навпаки, росли зауважила Георгієва.

Зокрема, надмірна нерівність у доходах населення всередині країн може завадити зростанню і привести до "політичних потрясінь" і зміцнення популізму. Як приклад представниця МВФ привела Велику Британію, в якій 10% найбагатших громадян володіють таким же сукупним багатством, як і 50% найменш заможних.

На думку Георгієвої, протягом наступного десятиліття такі проблеми, як зміна клімату і посилення торгового протекціонізму, можуть привести до соціальних хвилювань і нестабільності на фінансових ринках.

Голова МВФ наголосила, що владі не можна ігнорувати фінансовий сектор, який може надати глибокий і тривалий позитивний вплив на нерівність. Зокрема, велика нерівність може ставати причиною "політичного тиску на короткострокові прості рішення".

Що таке Велика депресія? Світова економічна криза в період з 1929 по 1933 рік. Великої депресії передував крах на біржах США в 1929 році. Це була найдовша, найглибша та найбільш глобальна економічна криза 20 століття.



Велика депресія зчинила руйнівний вплив практично у всіх країнах – багатих і бідних. Особисті доходи, податкові доходи, прибутки і ціни впали, одночасно міжнародна торгівля знизилася більш ніж на 50%. Безробіття у США зросло до 25%, а в деяких країнах ще вище, навіть до 33%.