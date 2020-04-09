Світова економіка втратить через коронавірус 5 трильйонів доларів: прогноз Bloomberg

Пандемія коронавірусу значно вплине на світову економіку. Збитки складуть більш ніж 5 трильйонів доларів зростання протягом наступних двох років. Ця сума перевищує річний обсяг виробництва Японії.

Ситуацію оцінили банки Уолл-Стріт, повідомляє Bloomberg.

Важливо ООН прогнозує масштабний голод у світі та економічну кризу через коронавірус

Експерти зазначають, що світ занурюється в найглибшу рецесію мирного часу з 1930-х років, після того як на вимогу уряду закрилася більшість бізнесу, а люди залишаються вдома.

Що таке рецесія?Рецесія – фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

Фахівці прогнозують, що спад економіки буде недовгим, але потрібний час, щоб надолужити згаяне.

Навіть при безпрецедентному рівні монетарних і фіскальних стимулів валовий внутрішній продукт навряд чи повернеться до свого докризового тренду принаймні до 2022 року.

Це приблизно такий же часовий проміжок, як і наслідки глобальної фінансової кризи трохи більше десяти років тому, хоча відновлення може виявитися ще більш повільним,

– наголошує видання.

Наразі перед політиками стоїть "надзавдання" – не відкрити свої економіки занадто рано і тим самим дозволити вірусу повернутися.

Що прогнозує Уолл-Стріт

Головний економіст Citigroup Inc. Кетрін Манн очікує, що глобальні збитки складуть приблизно 5 трильйонів доларів.

Економісти JPMorgan Chase & Co. також оцінюють втрачений обсяг виробництва в 5,5 трильйонів доларів або майже 8% ВВП до кінця наступного року.

При цьому витрати тільки для розвинених економік будуть аналогічні тим, які спостерігалися під час рецесій 2008 – 2009 і 1974 – 1975 років.

Зверніть увагу! Станом на 9 квітня у світі понад 1,4 мільйона підтверджених випадків коронавірусу, із них летальних випадків – понад 88 тисяч. Водночас понад 329 тисяч людей одужали.. Через введення обмежень світ стоїть на порозі нової економічної кризи.

Що відомо про можливу світову кризу?НБУ прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі. НБУ запевняє, що українська економіка готова до будь-яких кризових явищ.



Однак Кабмін в оновленому прогнозі підвищив рівень інфляції у 2020 році до 11,6% та погіршив свої очікування щодо інших макроекономічних показників.



Деякі країни через можливу нову світову кризу уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік. Осередком нової економічної кризи може стати Італія – детальніше тут.