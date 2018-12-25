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      Світова фінансова криза: економічний експерт розповів, чи варто хвилюватися українцям

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      Глобальна фінансова криза може зачепити й Україну
      Глобальна фінансова криза може зачепити й Україну / Фото із відкритих джерел

      Через падіння вартості сировинних продуктів Міжнародний валютний фонд прогнозує світову фінансову кризу в найближчі роки. Оскільки наша країна є великим експортером зерна й металу, це може зачепити й пересічних українців.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів економічний експерт Борис Кушнірук.

      Читайте також: Як зміниться ціна на газ у 2019 році: думка експерта

      За його словами, ймовірна світова криза може відбитися насамперед на загальному обсязі українського експорту. Адже ми його скорочуємо, а от імпорт зменшити не можемо. Як тільки зростають доходи населення, в країні підвищується обсяг імпорту.

      Кушнірук розповів, що внаслідок цього погіршується торговельний баланс, оскільки всередині країни ми виробляємо надто мало продукції. Крім цього, ми дуже багато витрачаємо енергії з точки зору неефективного використання.

      Борис Кушнірук
      Борис Кушнірук

      Економіст переконаний: впаде експортний виторг, відбудеться тиск на курс національної валюти, а це вплине й на інфляцію. До цього потрібно готуватися, а саме продовжувати співпрацю з МВФ й застосовувати до питань бюджетних видатків консервативний підхід.

      Обіцяти людям те, чого насправді дати буде неможливо – це дуже безвідповідально. На щастя, бюджет на 2019 рік ми ухвалили досить збалансовано. Це дасть передумови для того, щоб цей рік ми прожили спокійно, якщо не виникне ніяких політичних забарвлень,
      – зазначив Кушнірук.

      І додав, що готуватися до проблем, які будуть неминучими у 2020 році, потрібно вже з першого дня 2019-го.

      До слова, раніше у прес-службі Національного банку України повідомили, що Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш в рамках нової кредитної програми stand-by у розмірі 1,4 мільярда доларів.

      Дивіться відео повного інтерв'ю Бориса Кушнірука у ефірі 24 каналу:

       

      Теги: Новини України Гроші МВФ
      Джерело: 24 канал
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