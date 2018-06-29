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Світова зірка року прибув до Києва: фото

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Фронтмен гурт Rammstein Тілль Ліндеманн побував у Києві
Фронтмен гурт Rammstein Тілль Ліндеманн побував у Києві / Rammstein Press

У День Конституції до Києва завітав соліст німецького рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн. Музиканта, зокрема, помітили на Поштовій площі. що у центрі української столиці.

Про це сповістив Віталій Белецький на своїй сторінці у Facebook, пише УНІАН.

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За словами активіста, Ліндеманн прогулювався в Києві без охорони, лише з перекладачем і ще однією людино, що його супроводжувала.

Додамо, що на Поштовій площі триває пікет, де активісти публічно вимагають розірвати договір із забудовником торгового центру та створити у цій частині Києва музей, присвячений знайденим тут старовинним артефактам.

З якою саме метою музикант прибув до столиці України, наразі невідомо.

До слова, зараз допис Віталія Белецького є недоступним для звичайних користувачів.

Rammstein, Тілль Ліндеманн, Київ, активісти, Поштова площа
Тілль Ліндеманн поряд із активістами на Поштовій площі у Києві 

Нагадаємо, наприкінці квітня повідомлялося, що до Києва з неанонсованим візитом прибув титулований британський режисер Гай Річі.

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Музика Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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