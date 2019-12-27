Світові банки скоротили рекордну кількість працівників у 2019 році

У 2019 році світові банки скоротили 77,7 тисяч працівників. Такого масштабного скорочення не було з 2015 року – тоді у банківській сфері звільнили 91 тисячу людей.

Про масштабні скорочення повідомили 50 банківських структур Європи та США, – повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані профспілок.

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Загалом за останні шість років офіційно звільнили близько 425 тисяч працівників, хоча реальна цифра може бути значно вищою. Лідером є німецький Deutsche Bank, який цього року звільнив 18 тисяч людей.

Які причини масового скорочення працівників у світових банках?

Найімовірніше, персонал скорочують, щоб заощадити кошти, які можна використати для впровадження цифрових технологій. За попередніми прогнозами банки продовжать скорочення персоналу і у 2020 році.