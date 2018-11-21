Світові інвестори довіряють Іраку, в якому тероризм та війна більше, ніж Україні, – Лещенко

Після Революції Гідності українці досягли повної зміни влади, проте правила гри не змінилися. Бажаного прориву Україна так і не зробила.

Про це розповів Сергій Лещенко у прямому ефірі 24 каналу.

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На думку Лещенка, ситуація в економіці країни залишилася невтішною. За останній квартал вона зросла лише на 2,8%, для порівняння у Польщі відбулось зростання на понад 7,3%, у Румунії – 7,8%.

З цього можна зробити висновок, що Україна, зростаючи, умовно ще більше віддаляється і від Польщі, і від Румунії, тому що вони зростають швидше. З такими темпами росту Україна дуже довго буде наздоганяти ті стандарти життя, які були до Революції Гідності. І відповідальність за провал цих економічних змін лежить на чинній владі,

– зауважив журналіст.



Економічне зростання у Польщі, Румунії та Україні

Сергій також додав, що країни, з якими межує Україна є більш привабливими для інвесторів, для проживання. Тому велика кількість українців просто виїжджає у ту саму Польщу, адже там ти відчуваєш себе впевненіше у завтрашньому дні.

Нагадаю, що Україна розмістила свої запозичення від інвесторів майже під 10% річних. На світових ринках наша країна виглядає як дуже непривабливий актив, у який можна залучати гроші, тільки виплачуючи дуже високу процентну ставку,

– сказав Лещенко.

Він зауважив, що Ірак розмістився під 7% річних. Таким чином, світові інвестори довіряють Іраку, в якому тероризм, війна та величезні проблеми з ісламістами, більше ніж Україні. А Таджикистан, у якому економіка практично відсутня, теж розмістився дешевше, ніж наша країна.

"Україна як міжнародний гравець виглядає дуже не привабливо, і це неможливо змінити просто запевняючи, що у нас відбулося економічне зростання, чи ми провели децентралізацію", – наголосив Лещенко.

Більше дивіться у випуску програми "Що це було?" за 21 листопада.