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      Світові загрожує епідемія невиліковної хвороби

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      Світові загрожує епідемія хвороби Паркінсона
      Світові загрожує епідемія хвороби Паркінсона / japantimes.co.jp

      Американські та нідерландські науковці переконані, що світ охопить глобальна епідемія через невиліковне захворювання – хворобу Паркінсона у найближчому майбутньому.

      Все через демографічну ситуацію та інші фактори, пише ScienceDaily.

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      Дослідники зазначають, що розлади нервової системи є однією з основних причин інвалідності в сучасному світі. Найбільше за останні десятиліття поширилася хвороба Паркінсона.

       
      Хвороба Паркінсона – що це?
      Це захворювання нервової системи, яке переважно вражає людей літнього віку. Під час хвороби відбувається руйнування та загибель нейронів, які відповідають за вироблення нейромедіатора дофаміну. При недостатній кількості дофаміну у людини виникає перенапруження м’язів (м'язова ригідність), зниження рухової активності (гіпокінезія), тремор, втрата рівноваги Сучасна медицина поки не може вилікувати людей з хворобою Паркінсона.

      Вчені наводять такі дані: 1990 року по 2015 число пацієнтів з цією хворобою перевищило шість мільйонів. Вчені прогнозують, що до 2040 року кількість людей з хворобою Паркінсона може перевищити 12 мільйонів.

      До 2040 року людей з хворобою Паркінсона може перевищити 12 мільйонів
      До 2040 року людей з хворобою Паркінсона може перевищити 12 мільйонів

      За словами експертів, іншими факторами, які підвищують ризик розвитку дегенеративних хвороб нервової системи є пестициди, розчинники і важкі метали, які потрапляють в навколишнє середовище.

      Деякі дослідження показують, що ймовірність хвороби Паркінсона вище у тих, хто не палить, проте причинно-наслідковий зв'язок ще належить довести.

      Світові загрожує епідемія хвороби Паркінсона
      Світові загрожує епідемія хвороби Паркінсона

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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