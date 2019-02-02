Світові загрожує епідемія невиліковної хвороби
Американські та нідерландські науковці переконані, що світ охопить глобальна епідемія через невиліковне захворювання – хворобу Паркінсона у найближчому майбутньому.
Все через демографічну ситуацію та інші фактори, пише ScienceDaily.
Читайте також: Причиною хвороби Альцгеймера може бути запалення ясен
Дослідники зазначають, що розлади нервової системи є однією з основних причин інвалідності в сучасному світі. Найбільше за останні десятиліття поширилася хвороба Паркінсона.
Вчені наводять такі дані: 1990 року по 2015 число пацієнтів з цією хворобою перевищило шість мільйонів. Вчені прогнозують, що до 2040 року кількість людей з хворобою Паркінсона може перевищити 12 мільйонів.
До 2040 року людей з хворобою Паркінсона може перевищити 12 мільйонів
За словами експертів, іншими факторами, які підвищують ризик розвитку дегенеративних хвороб нервової системи є пестициди, розчинники і важкі метали, які потрапляють в навколишнє середовище.
Деякі дослідження показують, що ймовірність хвороби Паркінсона вище у тих, хто не палить, проте причинно-наслідковий зв'язок ще належить довести.
Світові загрожує епідемія хвороби Паркінсона
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Вибір редакції
-
Головні новини 2 лютого: Росія та США виходять з ракетної угоди, звістка від полонених моряківсьогодні , 22:13
-
У Росії сповістили, що США офіційно оголосили про припинення "Ракетного договору"сьогодні , 21:16
-
"Я курила сигарети, випивала пляшку вина": як Леонардо Ді Капріо змінив життя Жизель Бюндхенсьогодні , 20:31