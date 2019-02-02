Світові загрожує епідемія невиліковної хвороби

Американські та нідерландські науковці переконані, що світ охопить глобальна епідемія через невиліковне захворювання – хворобу Паркінсона у найближчому майбутньому.

Все через демографічну ситуацію та інші фактори, пише ScienceDaily.

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Дослідники зазначають, що розлади нервової системи є однією з основних причин інвалідності в сучасному світі. Найбільше за останні десятиліття поширилася хвороба Паркінсона.

Хвороба Паркінсона – що це? Це захворювання нервової системи, яке переважно вражає людей літнього віку. Під час хвороби відбувається руйнування та загибель нейронів, які відповідають за вироблення нейромедіатора дофаміну. При недостатній кількості дофаміну у людини виникає перенапруження м’язів (м'язова ригідність), зниження рухової активності (гіпокінезія), тремор, втрата рівноваги Сучасна медицина поки не може вилікувати людей з хворобою Паркінсона.

Вчені наводять такі дані: 1990 року по 2015 число пацієнтів з цією хворобою перевищило шість мільйонів. Вчені прогнозують, що до 2040 року кількість людей з хворобою Паркінсона може перевищити 12 мільйонів.



До 2040 року людей з хворобою Паркінсона може перевищити 12 мільйонів

За словами експертів, іншими факторами, які підвищують ризик розвитку дегенеративних хвороб нервової системи є пестициди, розчинники і важкі метали, які потрапляють в навколишнє середовище.

Деякі дослідження показують, що ймовірність хвороби Паркінсона вище у тих, хто не палить, проте причинно-наслідковий зв'язок ще належить довести.



Світові загрожує епідемія хвороби Паркінсона

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