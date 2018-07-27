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Світові загрожує одна з наймасовіших епідемій, – вчені

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Світові загрожує одна з наймасовіших епідемій
Світові загрожує одна з наймасовіших епідемій

Дослідники з Пекінського університету переконані, що скоро світу загрожує одна з наймасовіших смертельних інфекцій нового типу.

Вчені пояснюють, що бактерії мають ген передачі через повітря, пише Science Alert.

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Цих бактерій не можна вилікувати звичайними антибіотиками.

Ймовірно, що джерелами хвороб можуть стати комплекси очищення стічних вод для лікарень, притулків для тварин та інших медустанов, що використовують антибіотики як засіб для очищення води.

Все тому, що при попаданні антибіотиків у воду з потенційно патогенною мікрофлорою бактерії починають "пожирати" антибіотики.

Таким чином бактерії поступово виробляють стійкість до будь-яких видів антибактеріальних препаратів.

Світові загрожує одна з наймасовіших епідемій
Світові загрожує одна з наймасовіших епідемій

Науковці також інформують, що бактерії можуть змінювати свій генетичний склад. Таким чином вони можуть передаватися повітряно-крапельним шляхом.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Інфекція епідемія
Джерело: 24 Канал
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