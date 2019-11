Світові ЗМІ поширили брехню про те, що вулицю у Києві назвуть іменем нациста-колаборанта

Російська редакція The Associated Press, видання The Washington Post та інші імениті світові медіа поширили неправдиву інформацію про те, що одну з вулиць Києва перейменують на честь українського колаборанта нацистів Івана Павленка. Насправді ж вулицю назвуть іменем Віктора Павленка, який був генерал-хорунжим армії УНР.

Звідки взялася неправдива інформація? Читайте також: The New York Times "виправило" карту України без Криму: фотопорівняння Першим неправду поширив у своєму фейсбуці директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський. "Депутати Київради назвали вулицю на честь масового вбивці, ката і карателя Івана Павленка – нацистського колаборанта, військового злочинця, коменданта української допоміжної поліції і командира 109-го батальйону допоміжної поліції СС", – обурювався у своєму дописі Долинський. Він вже видалив свій допис та опублікував інший – з вибаченнями. Насправді ж вулицю перейменували на честь громадсько-політичного та військового діяча, генерал-хорунжого армії УНР Віктора Павленка. До цього часу вулиця носила проєктну назву Ягідна. Але така назва вже існує в іншому районі Києва, тож для назви вулиці вирішили обрати альтернативний варіант. Як дезінформацію поширили світові ЗМІ? Директор Українського єврейського комітету жорстко розкритикував рішення законодавчого органу столиці України про надання вулицям імен нацистських колаборантів,

– писала російська редакція міжнародного інформагентства The Associated Press, яке вже виправило помилку.

Виправлена інформація про перейменування вулиці на сайті The Associated Press Ще невиправлену інформацію від The Associated Press поширили і The Washington Post (не виправлено), The New York Times (вже виправлено), телеканал ABC News (не виправлено) та українська англомовна газета Kyiv Post (не виправлено).

Інформація на сайті The Washington Post про перейменування вулиць в українській столиці іменами нацистських колаборантів Що каже київська влада? При цьому вся інформація про перейменування вулиці була розміщена на офіційному порталі Київської міської ради задовго до схвалення відповідного рішення. Проте Київраді довелося додатково опублікувати спростування неправдивої інформації, яку поширили світові ЗМІ. Читайте також: У Києві з'явилося понад 40 нових вулиць: в яких районах і на честь кого їх назвали "Деякі публічні особи поширили власні здогадки, що вулицю названо ім’ям Івана Павленка, чим спричинили негативний резонанс у міжнародному медіа-просторі. Тему жваво підхопили не лише російські пропагандистські ЗМІ, а й авторитетні міжнародні видання, що негативно вплинуло на імідж Києва та України в цілому. Ми поважаємо думку кожного громадянина, однак переконливо просимо не поширювати фейки та радимо звертатися за роз’ясненнями до офіційних джерел", – закликали у Київраді. Проте частина згаданих ЗМІ не дали спростування поширеному фейку.