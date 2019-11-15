10:23
15 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медвєдєв ставить пенсіонерів на коліна. Чому Ким Чен Ин дружить з Путіним
      Вєсті Кремля
      22:03, 14 листопада
      Вєсті.UA: Тимошенко винесла вирок Зеленському. Епічне повернення Онищенка
      Вєсті.UA
      20:37, 14 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ

      Світові ЗМІ поширили брехню про те, що вулицю у Києві назвуть іменем нациста-колаборанта

      66
      Світові ЗМІ поширили фейк про перейменування вулиці в Києва на честь спільника нацистів Івана Павленка
      Світові ЗМІ поширили фейк про перейменування вулиці в Києва на честь спільника нацистів Івана Павленка / iarex.ru

      Російська редакція The Associated Press, видання The Washington Post та інші імениті світові медіа поширили неправдиву інформацію про те, що одну з вулиць Києва перейменують на честь українського колаборанта нацистів Івана Павленка. Насправді ж вулицю назвуть іменем Віктора Павленка, який був генерал-хорунжим армії УНР.

      Звідки взялася неправдива інформація?

      Читайте також: The New York Times "виправило" карту України без Криму: фотопорівняння

      Першим неправду поширив у своєму фейсбуці директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський.

      "Депутати Київради назвали вулицю на честь масового вбивці, ката і карателя Івана Павленка – нацистського колаборанта, військового злочинця, коменданта української допоміжної поліції і командира 109-го батальйону допоміжної поліції СС", – обурювався у своєму дописі Долинський.

      Він вже видалив свій допис та опублікував інший – з вибаченнями.

      Насправді ж вулицю перейменували на честь громадсько-політичного та військового діяча, генерал-хорунжого армії УНР Віктора Павленка. До цього часу вулиця носила проєктну назву Ягідна. Але така назва вже існує в іншому районі Києва, тож для назви вулиці вирішили обрати альтернативний варіант.

      Як дезінформацію поширили світові ЗМІ?

      Директор Українського єврейського комітету жорстко розкритикував рішення законодавчого органу столиці України про надання вулицям імен нацистських колаборантів,
      – писала російська редакція міжнародного інформагентства The Associated Press, яке вже виправило помилку.

      The Associated Press Київ вулиця перейменування Іван Павленко
      Виправлена інформація про перейменування вулиці на сайті The Associated Press

      Ще невиправлену інформацію від The Associated Press поширили і The Washington Post (не виправлено), The New York Times (вже виправлено), телеканал ABC News (не виправлено) та українська англомовна газета Kyiv Post (не виправлено).

      The Washington Post перейменування вулиць Київ колабранти нацистів Іван Павленко
      Інформація на сайті The Washington Post про перейменування вулиць в українській столиці іменами нацистських колаборантів

      Що каже київська влада?

      При цьому вся інформація про перейменування вулиці була розміщена на офіційному порталі Київської міської ради задовго до схвалення відповідного рішення. Проте Київраді довелося додатково опублікувати спростування неправдивої інформації, яку поширили світові ЗМІ.

      Читайте також: У Києві з'явилося понад 40 нових вулиць: в яких районах і на честь кого їх назвали

      "Деякі публічні особи поширили власні здогадки, що вулицю названо ім’ям Івана Павленка, чим спричинили негативний резонанс у міжнародному медіа-просторі. Тему жваво підхопили не лише російські пропагандистські ЗМІ, а й авторитетні міжнародні видання, що негативно вплинуло на імідж Києва та України в цілому. Ми поважаємо думку кожного громадянина, однак переконливо просимо не поширювати фейки та радимо звертатися за роз’ясненнями до офіційних джерел", – закликали у Київраді.

      Проте частина згаданих ЗМІ не дали спростування поширеному фейку.

      blog_ava
      Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      сьогодні
      3638
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Російська пропаганда ЗМІ Медіа Новини Києва євреї Київрада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка
      сьогодні , 09:59 Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка
      Євгенія Мазур 1370
      "Північний потік-2" проти української ГТС: хто виграє у газовій війні?
      сьогодні , 08:40 "Північний потік-2" проти української ГТС: хто виграє у газовій війні?
      Блог Медіа 808
      Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео
      14 листопада , 20:55 Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео
      Ігор Саджениця 13652
      Затримання чоловіка Анни Скороход: хто такий Олексій Алякін і в чому його підозрюють
      сьогодні , 08:33 Затримання чоловіка Анни Скороход: хто такий Олексій Алякін і в чому його підозрюють
      Інна Жолобович 3378
      Диявол у деталях: що цікавого у бюджеті-2020
      сьогодні , 07:29 Диявол у деталях: що цікавого у бюджеті-2020
      Ярослав Голобородько 1734
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук