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      Світовий банк спрогнозував розвиток економіки України

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      Світовий банк спрогнозував розвиток економіки України
      Світовий банк спрогнозував розвиток економіки України / aif.ua

      Світовий банк підвищив прогноз економічного зростання на 2020 рік в Україні до 3,7% з приблизно 3% раніше. У Мінекономіки прогнозували те саме.

      Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у фейсбуці написав, що Україна – одна з небагатьох країн для яких прогноз був переглянутий в позитивну сторону.

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      Ми також маємо більш оптимістичний сценарій в 4,8%, за умови успішного проведення програми уряду та зміни бізнес клімату в Україні на краще,
      – додав Милованов.

      Міністр пояснив, що це означає створення умов для захисту прав власності, лібералізація ринків, судова реформа, якісна робота правоохоронних органів, віддаленість олігархів та зацікавлених сторін в уряді та політиків.

      Які були прогнози щодо зростання економіки в Україні?

      Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світового ВВП у 2019 році до 3%. Водночас, українська економіка зростатиме: у 2019 році зросте на 3%, а у 2020 – ще на 3%.

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук після призначення в кінці серпня заявив про мету домогтися зростання ВВП на 40% за п'ять років: на 5% – в 2020 році, по 7% – в наступні 4 роки.

      Зверніть увагу: Чи боятися українцям нової економічної кризи?


      Бюджет 2020 / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Світовий банк ВВП
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