Світовий бренд Head розгортає виробництво в Україні: що відомо про їхній завод у Вінниці

У Вінниці відбувається будівництво заводу світової компанії Head, що виробляє спортивне спорядження. Щоправда, за два місяці після закладення символічної капсули щодо початку робіт у інвестора виникли певні труднощі, пов’язані з українськими реаліями. Яке майбутнє чекає на завод Head Vinnytsia – у нашому матеріалі.

Як компанія Head заходила в Україну

Все почалося ще рік тому. Тоді під час зустрічі з п’ятим українським президентом Петром Порошенком виконавчий директор Head Йоган Еліаш повідомив про рішення компанії побудувати нове найбільше виробництво в Україні, а саме на Вінниччині. Lо України компанія планувала перенести виробничі потужності з Австрії, Словаччини, Чехії, Естонії та Німеччини. За словами Еліаша, у Head провелb ретельний аналіз не лише України, але й інших країн, і підсумку з’ясувала, що "Україна пропонує найкращі можливості для конкурентоспроможного випуску продукції в цій частині світу, навіть кращі ніж в Китаї".

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Тоді Еліаш зазначав, що інвестиційний проект складає 80 мільйонів євро та передбачає три етапи. Так, компанія планувала упродовж 2019 – 2020 років збудувати завод з виробництва продукції для зимових видів спорту (лижі, лижні черевики та лижні кріплення). Планувалося, що кількість робочих місць на початковому етапі складе близько 300, а з 2022 року під час розширення виробництва сягатиме вже 1 тисячу. Крім того, компанія мала намір щорічно витрачати на зарплати своїх робітників до 150 мільйонів гривень. Площа заводу мала б становити до 50 тисяч квадратних метрів.

Згодом було підписано Меморандум про порозуміння між з Вінницькою обласною державною адміністрацією, Вінницькою міською радою та КП "Вінницький муніципальний центр інновацій". Наприкінці березня 2019 року компанія Head придбала у Вінниці земельну ділянку площею у 25 гектарів за понад 34 мільйона гривень. Розміститися завод мав у межах Вінницького індустріального парку. До цього ще було створено товариство з обмеженою відповідальністю "Хед Вінниця", вона, зі свого боку, є дочірньою компанією HEAD International Holding GmbH.



План розміщення заводу Head Vinnytsia у Вінницькому індустріальному парку

У середині вересня на території Вінницького індустріального парку заклали капсулу, яка символізує початок будівництва заводу Head. За попередніми планами, перша черга заводу має запрацювати з 2021 року. Проектувальником і генпідрядником в будівництві заводу виступає українська компанія UBC Engineering, яка є частиною холдингу UBC Group (Ukrainian Beer Company), що належить бізнесмену Ігорю Гуменному та займається розробкою та виробництвом холодильної техніки для напоїв і продуктів. До слова, поряд Head Vinnytsia має розміститися неподалік ще одного заводу від UBC – Green Cool.

Закладення символічної капсули на місці майбутнього заводу Head у Вінниці

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Не все так райдужно: Head зіштовхнулась в Україні з серйозними проблемами

На початку листопада про завод Head у Вінниці знову заговорили всі. Підставою став допис Ігоря Гуменного, в якому він заявив, що компанії слід заплатити 1,6 мільйона євро лише за підключення до мереж. Крім того, їм потім ще доведеться платити найвищий у Східній Європі тариф.

Коли вони підписували меморандум, ще з попередньою владою їм задекларували вартість підключення – 300 гривень за кіловат. Нинішня ж влада оголосила 3 972 гривні за кіловат. Їм потрібно мінімум 10 мегават, а це близько 1,6 мільйона євро. Це потрібно заплатити, щоб тебе підключили та ти потім купував електроенергію. Представники Head перепитали, коли почули цифру: "Це за що?" Вручну на листочку перераховували вартість кіловат, перемножили на мегават, перепитували, чи немає тут помилки. Якби їм оголосили ціну під час підписання меморандуму або до придбання землі, їх би тут не було,

– зазначив він.

Як аргумент він навів вартість електроенергії у столиці Латвії Ризі, де "ти платиш лише 75 – 80 євро, і тобі підводять дроти до вимикача". Натомість у Вінниці за 1 кіловат слід викласти 3970 гривень або 140 євро, а, до прикладу, у Полтаві й того більше – 8 тисяч гривень.

"Потім виявляється, що лімітів в цьому місці немає, потрібно тягнути, і включають коефіцієнт 1,25. Плюс вартість траси, узгодження техдокументації та ліміти. В Україні дешевше по-старому шукати проектантів на трасу, узгоджувати окремо, сплативши при цьому вартість узгодження техдокументації та після шукати підрядника на самі роботи та підводити мережі самостійно. Але це лише щодо питання купувати енергію, ще не говорю про будувати та узгоджувати проєкт. Окремо слід згадати й про газ", – додає Гуменний.

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Завод Head у Вінниці все ж буде?!

На гучну заяву Гуменного відреагував мер Вінниці Сергій Моргунов. Чиновник підтримав підприємця та підкреслив, що така ситуація негативно впливає на інвестиційний клімат міста. Також він додав, що в інфраструктуру мереж, які підводяться до Індустріального парку, де буде розташований завод Head, з міського бюджету вкладено суму близько 150 мільйонів гривень.

Якщо говорити взагалі про надання технічних умов на підключення у великих об’ємах, то звичайно є постанова НКРЄКП щодо встановлення відповідного тарифу. В місті Вінниця цей тариф на 1 кіловат – 4000 гривень. В Полтаві, наприклад – 8 тисяч гривень. Тобто це загальнонаціональна проблема, яка однозначно негативно впливає на інвестиційний клімат держави загалом і Вінниці зокрема,

– зауважив Моргунов.

Крім того, директор департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Віталій Погосян запевнив, що завод Head все ж запрацює у Вінниці та інвестор не піде з міста, попри надвисоку ціну за електрику. Принаймні, за його словами, міська рада зробить все, аби це не відбулося.

"Ми перебуваємо у постійній комунікації з інвестором, він розуміє особливості та тонкощі українського законодавства. Тому сьогодні можна говорити, що завод Head у Вінниці буде", – каже він.

Сказав своє слово й український президент Володимир Зеленський. Під час зустрічі з головним виконавчим директором компанії Head він запевнив, що українська влада захищатиме всі інвестиції, і це для неї є пріоритетом. Зокрема, на захисті інвестицій, що приходять в Україну, концентрується український уряд.

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Що відомо про компанію Head

Цей бренд є найбільш упізнаваним у світі в сфері гірськолижних видів спорту. Охоплює компанія три основні спортивні напрями: зимові види спорту, ракеткові види спорту, дайвінг та плавання. Її виробництво розташовано в Австрії, Чехії, Болгарії, Китаї. А загалом компанія вже зайшла на ринки 85 країн світу. Штабквартири Head розміщуються аж у трьох країнах світу – в Амстердамі (Нідерланди), Кеннельбасі (Австрія) та у Боулдері (Колорадо, США),

Представляє вона такі бренди:

HEAD : продукція для тенісу (ракетки та м’ячі), ракетки для сквошу та ракетболу, гірські лижі, лижні кріплення та взуття, сноуборди, продукція для плавання та спортивний одяг.

: продукція для тенісу (ракетки та м’ячі), ракетки для сквошу та ракетболу, гірські лижі, лижні кріплення та взуття, сноуборди, продукція для плавання та спортивний одяг. Penn : м’ячі компанії Penn є офіційними для тенісної Чемпіонської серії та першими за обсягами продажів у США.

: м’ячі компанії Penn є офіційними для тенісної Чемпіонської серії та першими за обсягами продажів у США. Tyrolia : це найбільший у світі виробник гірськолижних кріплень.

: це найбільший у світі виробник гірськолижних кріплень. Mares : один із світових лідерів із виробництва спорядження для дайвінгу.

: один із світових лідерів із виробництва спорядження для дайвінгу. SSI: надає тренувальні матеріали та проводить сертифікацію для занурень з аквалангом для дайверів, інструкторів з дайвінгу, дайвінг-центрів у всьому світу.



Яке спортивне обладнання виробляє Head / Скріншот сайту компанії

Додамо, що в Україні вже є схоже підприємство в Мукачеві, де виробляють лижі для різних торгових марок, зокрема для всесвітньо відомої австрійської торгової марки Fischer.