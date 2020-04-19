Світу загрожує дефіцит кави через епідемію в Латинській Америці, – Bloomberg

Поширення коронавірусу в країнах Латинської Америки, крім загрози для здоров'я людей, створило загрозу для економіки та поціновувачів кави: у світі може невдовзі виникнути дефіцит цього продукту.

Дві третини світового збору зерен арабіки з м'яким смаком припадають на Колумбію, Бразилію та Перу – країни Латинської Америки. Про це нагадали у матеріалі фахівців агентства Bloomberg.

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Поширення коронавірусу в цих країнах із цілої низки причин (закриття банків, зменшення робочого часу, ускладнене пересування між державами та регіонами, страх інфікування) спровокувало дефіцит робочих рук для збору врожаю.

І якщо в Бразилії значна частина цього процесу механізована, то в Колумбії та Перу – ні: там каву частіше збирають вручну. І наразі немає людей, які б хотіли найматися на цю роботу.

Загроза нестачі робочої сили означає, що невеликий надлишок, очікуваний на наступний сезон, може зменшитися. Але запаси й зараз виснажилися, адже пандемія викликала хвилю панічних закупівель.

Наприклад, запаси необсмажених бобів у США показують спад вже шостий місяць поспіль. За даними березня вони на найнижчому рівні з квітня 2016 року. До того ж, біржові ціни на арабіку вже підскочили (наприклад, ф'ючерси в Нью-Йорку виросли на 16% за місяць).

І хоча закриття ресторанів і кафе по всьому світу може уповільнити загальне зростання попиту, все ж, вважають аналітики Bloomberg, люди не припинили любити каву. А отже і варити її вдома "казанами".

Тож невдовзі у світі можна очікувати дефіцит цього продукту – якщо у Латинській Америці не розв'яжуть проблему з нестачею робочих рук.

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