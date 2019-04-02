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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Юрій Бутусов

      Сторонники Порошенко, посмотрите правде в глаза и не оскорбляйте оппонентов

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      Нужно уважать любой выбор сограждан
      Нужно уважать любой выбор сограждан / Getty images

      Самое глупое, что я сейчас вижу в интернете, это оскорбления сторонников Порошенко в адрес граждан, которые поддержали не Порошенко, а других кандидатов.

      60% военнослужащих в зоне ООС на фронте на Донбассе проголосовали не за Порошенко, а за других кандидатов. Так что, эти люди недостойны уважения? Они какие-то недобросовестные граждане? Эти люди сейчас защищают нашу страну, и мы все обязаны уважать их выбор, также как и выбор каждого гражданина.

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      Обида понятна, но оскорбления в адрес народа, которые распространяли сторонники Порошенко в интернете в ходе выборов и сейчас – еще ведь и не имеют никакой логики. А что неожиданного вы увидели в результатах? Народ Украины в 2014-м году оказался достаточно умным, чтобы дать Порошенко 54% голосов и победу в 1-м туре.

      И народ свою позицию озвучил задолго до дня выборов: вот опрос КМИС 11 декабря 2018-го года – у Порошенко – 6,5%. Вот опрос КМИС 25 февраля – Порошенко – 18%. Вот опрос КМИС и "Демократические инициативы" 25 марта – Порошенко – 18,2%. А вот опрос фирмы "Социс", совладельцем которой является один из руководителей избирательной кампании президента Игорь Грынив – 25 марта они дали Порошенко всего 14,8% голосов.

      То есть народ Украины открыто говорил всем социологам, всем сторонникам Петра Алексеевича – эй, нас не устраивает повестка вашей кампании! Эй, у вас с 25 февраля не растет рейтинг, дайте нам какие-то новые смыслы, новые лозунги! И штаб Порошенко прекрасно знал, что их стратегия не работает, ведь Грынив и является одним из тех, кто эту стратегию определяет.

      Уважаемые сторонники Петра Алексеевича, посмотрите правде в глаза, читайте Грынива, ведь данные социологии открытые. В народе постоянно увеличивается поддержка внешнеполитического курса Порошенко, люди здесь полностью поддерживают президента – интеграцию в ЕС по данным "Социса" в декабре 2018-го поддержало 58,3 % граждан, интеграцию в НАТО поддержало 45,5% (против всего 29,4%).

      То есть в вопросах внешней политики умный и патриотичный народ Украины президента Порошенко поддерживает на 58%, в этом Порошенко – молодец, а в вопросах внутренней политики – на 16%.

      16% за Порошенко, но большинство, большинство – за других оппозиционных кандидатов. Так как вы смеете сомневаться в их патриотизме, писать, что эти люди собираются сдать Украину Путину? Почему вас не волнует, как привлечь голоса этих 42%, кто тоже за ЕС, почему позволяете себе оскорбления?

      На самом деле хочу сказать, что среди сторонников Порошенко очень много искренних патриотов Украины, и как бы то ни было, без их поддержки мы не построим новую Украину. И несмотря на те горы дерьма, которые вылили на журналистов и СМИ по заказу штаба Порошенко, я все равно буду уважать тех порядочных граждан, кто голосовал за президента из принципа, и таких среди моих друзей немало, мой отец, например, тоже голосовал за Порошенко. И у нас в семье каждый голосовал по-своему, я принципиально не называл свой выбор.

      Потому что нам всем надо научиться жить по правилам, переступая личные амбиции, жить общими целями и не сотворять себе кумиров.

      Мы имеем право убирать правителей – на выборах или путем революции. "Свобода – наша религия", долго висел лозунг на Майдане, не должность, а свобода. И по-другому в стране, живущей традициями Запорожской сечи, батьки Махно и добровольческих батальонов, уже не будет.

      Эта свобода принадлежит всем нам, и страна принадлежит всем нам, и нам вместе еще многое предстоит сделать, и еще много избирательных кампаний пережить. Война с Россией продолжается, и мы обязаны в этой войне победить, и мы обязаны построить вместе страну, где правят не олигархи и договорняки, а закон, где справедливость и политическая ответственность будут неотвратимы для всех.

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Війна на Донбасі Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Результати виборів президента 2019 Громадянська позиція
      Джерело: Facebook
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