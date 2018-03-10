Свобода слова по-турецьки: 25 журналістів кинули за ґрати за критику влади

В Туреччині засудили 25 журналістів за участь у терористичній організації. Всі вони були співробітниками медіа, пов’язаними з організацією Феттхула Гюлена – давнього критика турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Суд Стамбула засудив 12 журналістів до 7,5 років позбавлення волі, ще 11 залишатимуться за гратами 6 років і 3 місяці. Серед засуджених і відомий співак Аттіла Таш.

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Але покарання м’якше – три роки у тюрмі за умисну допомогу терористичній організації. Найменший строк отримав ветеран турецької журналістики – Мурат Аксой – два роки і один місяць позбавлення волі за таким же звинуваченням.

Мої статті можливо і були критикуючими, але вони не є підставою для покарання. Я не заслуговую на покарання лише за те, що я – журналіст,

– сказав журналіст Мурат Аксой.

Слідчі органи звинуватили журналістів у допомозі Гюллену в організації невдалого державного перевороту у Туреччині влітку 2016 року. Після цього турецька влада почала наступ на вільні ЗМІ. Чергове засудження журналістів у Туреччині викликало критику з боку ОБСЄ.

Ми занепокоєні сьогоднішнім рішенням кримінального суду Стамбулу. Серйозні обвинувачення щодо журналістів так і не були доведені під час розслідування,

– заявив представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Харлем Дезір.

В ОБСЄ закликали турецьку владу звільнити незаконно засуджених журналістів. Анкару не вперше звинувачують у нападах на свободу слова. Намагаючись закріпити свою владу в країні, Реджеп Таїп Ердоган жорстко розправляється зі своїми опонентами. Турецькі журналісти не рідко стають фігурантами кримінальних справ лише за те, що працюють в опозиційних медіа. В рейтингу свободи ЗМІ, який щороку складає організація "Репортери без кордонів", Туреччина посідає 155 місце зі 180.

Нагадаємо, два роки тому частина військових підрозділів взяла під контроль кілька районів в Анкарі і Стамбулі. Військовики перекрили обидва мости через Босфорську протоку. Пізно ввечері 15 липня заколотники повідомили через ЗМІ, що взяли під контроль владу в країні в ім’я збереження демократичного устрою та дотримання прав людини.

Тим часом президент Ердоган виступив по центральних каналах, закликавши громадян до опору. Пізніше більшість заколотників нейтралізували, частині – вдалося втекти з країни. Турецький президент заявив, що за невдалим переворотом стоїть ісламський проповідник Фетхулла Гюлен, який ще у 1998 році виїхав до США. Попри перебування в екзилі, політичний опонент Ердогана зміг створити на Батьківщині низку опозиційних ЗМІ, а також заручився підтримкою частини співробітників судової та правоохоронної систем.