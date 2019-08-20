Свободи більше немає: журналісти "Руставі 2" у прямому ефірі заявили, що йдуть з каналу

Головний вечірній інформаційний випуск на телеканалі "Руставі 2" у вівторок, 20 серпня, обірвали у прямому ефірі. Ведучі випуску заявили, що йдуть з каналу через кризу і несвободу.

Діана Джоджуа і Михаіл Сесіашвілі покидають телеканал, на якому працювали понад 10 років. Про це вони заявили просто у прямому ефірі.

Зверніть увагу: Хто такий Георгій Габунія: біографія журналіста, який у прямому ефірі обматюкав Путіна

Після заяви ведучих інформаційний випуск "Кур'єра" перервали.

Протягом усього цього часу ми були, криза була і компромісний тон, але у нас була територія свободи. Сьогодні її на "Руставі 2" немає. Тому ми йдемо з телеканалу і продовжимо боротьбу за свободу. Зустрінемося в іншому просторі і на іншому каналі,

– заявила Джоджуа.

За кілька годин до цього новий гендиректор каналу Паата Салія повідомив на брифінгу про звільнення кількох провідних журналістів компанії.

Що відбувається з "Руставі 2"

У липні 2019 журналіст Георгій Габунія в прямому ефірі "Руставі 2" обматюкав президента Росії Володимира Путіна. Габунія запропонував Путіну "забиратися з Грузії разом зі своїми рабами", назвав того "смердючим окупантом" та у грубій формі згадав його рідних.

Дії журналіста засудила грузинська президентка Саломе Зурабішвілі, а у МЗС назвали інцидент провокацією, "спрямованою на поглиблення й без того складної ситуації у відносинах Росії та Грузії".

17 липня між українським 24 каналом та грузинським "Руставі 2" відбувся телеміст. Експерти обговорили вступ в НАТО та ЄС, повернення окупованих територій, інформаційну політику та реакцію Заходу на конфлікти.

Раптом 19 липня стало відомо, що на "Руставі-2" змінилося керівництво: бізнесмен Кібар Халваши отримав контрольний пакет акції телеканалу і майже одразу він змінив генерального директора.

У серпні Габунію звільнили через "конфлікт інтересів" і разом з іншими провідними журналістами "Руставі 2" (з каналу пішли Георгій Лаперашвілі, Нанук Жоржоліані і Ека Квесітадзе).