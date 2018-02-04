"Свободівці" планують акції протесту під дипустановами Польщі через "бандерівський" закон

Активісти ВО "Свобода" прийдуть з пікетами до Посольства та консульств Республіки Польща в Україні на знак протесту проти ухвалення польськими Сеймом і Сенатом змін до закону про Інститут національної пам'яті Польщі

Причиною пікетів є те, що у "Свободі" прийнятий закон вважають таким, що "принижує українську національну гідність і передбачає кримінальне переслідування за бандерівську ідеологію". Про це повідомляється на офіційному сайті ВО "Свобода".

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Одночасні акції в понеділоу, 5 лютого, о 14:00 годині відбудуться в Києві, Вінниці, Львові, Луцьку, Одесі та Харкові

Нагадаємо, 26 січня Сейм Польщі підтримав закон про заборону пропагування у Польщі ідеології українських націоналістів. Закон про кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів стосується лише тих, хто публічно заперечує ці події, і не стосується дослідників. Згідно з законопроектом, за використання виразу "польські табори смерті" буде загрожувати штраф або позбавлення волі на три роки. 1 лютого цей закон про "заборону бандерівської ідеології" ухвалив Сенат Польщі.



Прийняття такого законопроекту викликало хвилю обурення по всьому світу, та й в Польщі зокрема. Його піддали критиці уряди США та Ізраїлю. На нього жорстко відреагував Президент України Петро Порошенко. Не менш гострою була і реакція міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Президент Європейської ради поляк Дональд Туск засудив польський закон про "бандеризм". А в ОБСЄ побачили там обмеження свободи вираження. І теж виступили проти.