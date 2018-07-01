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"Свободу Олегу Сенцову": в Києві пройшла акція на підтримку українського політв'язня

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"Свободу Олегу Сенцову" – по всьому світу люди вимагають від Кремля звільнити бранця. Рівно о 15:00 активісти вийшли на площі міст, зокрема в Києві сотні небайдужих зібралися на Майдані Незалежності.

Про це повідомив кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

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Акція на підтримку Олега Сенцова зібрала на Майдані Незалежності більше сотні людей, до неї долучилися ряд громадських організацій, політичні діячі, політики та небайдужі кияни.

Мітингарі вимагали від Російської Федерації, аби Кремль відпустив українських бранців, зокрема й Олега Сенцова.

Путін намагається обміняти Олега Сенцова на санкції – це недопустимо. Рішення можуть прийняти лише президенти обох держав,
– зазначив співорганізатор акції Дмитро Карп.

Окрім цього, активісти вимагають від канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона, щоб ті написали листа Володимиру Путіну з вимогою звільнити українських політв’язнів. Заради цього вони навіть пішли організованою колоною до посольств Франції та Німеччини, аби висловити свої умови.

Ви маєте усвідомити, що Путін "кайфує" зараз, тобто він отримує велике задоволення від того, що його всі просять, молять за те, щоб він відпустив невинну людину,
– сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Пізніше активісти повернуться на Майдан Незалежності, де продовжать свою акцію.

Загалом, акція на підтримку Олега Сенцова проходить 1 липня в Україні, США, Франції та Великобританії. Активісти у Києві закликають активістів по всьому світі приходити до посольств Німеччини та Франції та вимагати від своїх лідерів, аби ті все-таки звернулися до Путіна. Нагадаємо, Олег Сенцов голодує вже 49 день.

Теги: Новини України Олег Сенцов Новини Києва Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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