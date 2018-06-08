Своїм завданням бачу розвал Російської імперії, – Мухарський

Неординарний митець Антін Мухарський вважає, що боротьба з Росією – смертельний двобій. І тому продовжує вкладати свою лепту в розвал країни-агресора.

Про це йдеться в інтерв’ю для 24 каналу: Антін Мухарський: Сокиру війни відкопано, і я не збираюсь її заривати

Ми бажаємо їм кінця, а вони – нам. Сокиру війни відкопано, і поки що я не збираюсь її заривати. Сутичка смертельна, і я не хочу стояти над нею. Тому беру активну участь згідно зі своїми професійними і тактико-технічними характеристиками,

– прокоментував Мухарський.

Він додав, що досі працює за воєнною професією, яку набув ще за часів Радянського Союзу, коли служив. Адже у військовому квитку записано, що Мухарський – музикант військових оркестрів. А тому проект "Орест Лютий", який перейняв традицію ще радянського армійства, це продовжує. Митець також повідомив, що виступає на громадських засадах у госпіталях перед пораненими бійцями.

Читайте також: Танк, численні обстріли та поранені: як бойовики провокували ЗСУ на Донбасі

"Буває, кажуть: "Ааа, чого ви не візьмете автомат й не підете в окопи?". Тому що в мене серце вже хворе, печінка не та… Але я там, де коефіцієнт моєї корисної дії найвищий. Вважаю, що це моя бойова позиція, де я тримаю не тільки оборону, а й інколи переходжу в наступ. Я сам обрав цю позицію і в ній почуваюсь найкомфортніше, бо вмію інколи так дошкуляти ворогам, що в них зуби скриплять і щелепи зводить від ненависті", – завершив Мухарський.