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Священик Києво-Печерської лаври намагався перевезти до Росії майже півтора мільйона гривень

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Священик Києво-Печерської лаври хотів перевезти у Росію не задекларовані 52 700 доларів США.
Священик Києво-Печерської лаври хотів перевезти у Росію не задекларовані 52 700 доларів США. / Ілюстративне фото

Священик Києво-Печерської лаври, який рухався у якості пасажира потяга "Київ–Москва", хотів перевезти у Росію не задекларовані 52 700 доларів США.

Про це повідомляє прес-служба Судової влади України.

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Суд першої інстанції визнав священика винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.472 Митного кодексу України (Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення), конфіскував вилучену валюту та призначив штраф у розмірі 100 % не задекларованих грошових коштів,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що священник і його адвокат з таким рішенням не погодилися і подали скаргу. Вони просили звільнити священика від адміністративної відповідальності, оскільки останній не мав наміру приховувати грошові кошти, які є пожертвами прихожан на відновлення Києво-Печерської лаври і придбання церковного начиння.

"Суддя Апеляційного суду Сумської області, розглянувши матеріали справи, відмовив стороні захисту в задоволенні їхніх апеляційних вимог, оскільки особа усвідомлено не задекларувала кошти, які переміщувала через митний кордон України. Священик Київо-Печерської лаври, заповнюючи декларацію, зазначив, що переміщує з собою одне місце з ручною поклажею і валюту у розмірі 70 євро", – зазначають у Судовій владі.

Таким чином, згідно рішення суду, священика Києво-Печерської лаври було визнано та конфісковано в дохід держави вилучені 52 700 доларів США.

Крім того, служитель київського храму поповнить державну казну ще на 1420160,69 гривень у вигляді сплати штрафу за порушення Митного кодексу України,
– додали у прес-службі.

Теги: Новини України Новини Києва Новини Росії УПЦ МП релігія
Джерело: 24 Канал
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