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Священик здійснив наїзд на прихожан у Дубліні: кілька потерпілих – у критичному стані

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Автомобіль наїхав на пішоходів у Дубліні: є потерпілі
Автомобіль наїхав на пішоходів у Дубліні: є потерпілі / RTE

Поблизу церкви у передмісті Дубліна Клондолкіні сталося зіткнення автомобіля з натовпом, внаслідок чого щонайменше сім осіб постраждали, а двоє перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє ірландський республіканський мовник RTE.

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Зазначається, що люди на цьому місці зібралися у зв’язку з похороном.

За словами ірландських правоохоронців, інцидент, імовірно, є нещасним випадком, оскільки за кермом машини перебував священик і його стало погано, відтак чоловік утратив контрольнад транспортним засобом.

Дублін, наїзд, пішоходи, потерпілі, церква
Попередня причина пригоди – водієві стало погано  

Додамо, що двох осіб, які найбільше постраждали, було госпіталізовано. Решта ж людей отримали незначні ушкодження та їм надали допомогу на місці.

Також, окрім правоохоронців і медиків, на місці також працювали пожежні бригади. Розслідування інциденту триває.

Нагадаємо, 16 червня у центрі Москви автомобіль в’їхав у натовп пішоходів, внаслідок чого постраждали щонайменше 8 осіб. Повідомлялося, що серед потерпілих були іноземці, зокрема, громадяни Мексики.

Теги: Ірландія Аварії та ДТП релігія
Джерело: 24 Канал
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