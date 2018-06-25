Священик здійснив наїзд на прихожан у Дубліні: кілька потерпілих – у критичному стані
Поблизу церкви у передмісті Дубліна Клондолкіні сталося зіткнення автомобіля з натовпом, внаслідок чого щонайменше сім осіб постраждали, а двоє перебувають у критичному стані.
Про це повідомляє ірландський республіканський мовник RTE.
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Зазначається, що люди на цьому місці зібралися у зв’язку з похороном.
За словами ірландських правоохоронців, інцидент, імовірно, є нещасним випадком, оскільки за кермом машини перебував священик і його стало погано, відтак чоловік утратив контрольнад транспортним засобом.
Попередня причина пригоди – водієві стало погано
Додамо, що двох осіб, які найбільше постраждали, було госпіталізовано. Решта ж людей отримали незначні ушкодження та їм надали допомогу на місці.
Також, окрім правоохоронців і медиків, на місці також працювали пожежні бригади. Розслідування інциденту триває.
Нагадаємо, 16 червня у центрі Москви автомобіль в’їхав у натовп пішоходів, внаслідок чого постраждали щонайменше 8 осіб. Повідомлялося, що серед потерпілих були іноземці, зокрема, громадяни Мексики.