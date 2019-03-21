У Старосамбірському районі, що на Львівщині, священик організував зйомки пародійного кліпу на хіт гурту KAZKA "Плакала". Все для того, аби привернути увагу до аварійного стану дороги місцевого значення Мшанець — Стрілки.

Отець Роман закликає підписати дві петиції про капітальний ремонт дороги. Вже зареєстровано два звернення – на Кабмін і Львівську облраду. Аби петицію розглянув уряд, необхідно зібрати 25 тисяч підписів; для розгляду облрадою – 1 тисяча підписів. Станом на 10 годину ранку 21 березня петиція на сайті Кабміну зібрала лише 231 підпис.

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А от у YouTube успіхи в священика кращі. За добу кліп-пародію подивилось більше 50 тисяч людей. А у Facebook вже 135 тисяч переглядів і близько п'яти тисяч поширень.

"Дорогою Мшанець – Стрілки С141704 користуються 11 сіл. З року в рік ситуація стабільно жахлива. Діяльність автодору тут обмежується тим, що коли-не-коли засипають більші ями шутром з річки. Про кювети і те, що туди може стікати вода з дороги, вони не чули", – жаліється священик.

З 18 кілометрів дороги 15-ть перебувають в аварійному стані. Саме тому Роман Гром наважився зняти пародію. Допомагали йому дружина Наталія, яка написала текст, та студент-актор Львівського національного університету імені Франка Назар Титар зі Старого Самбора, який зіграв головну роль.