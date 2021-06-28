"Слава Україні – гі*но Росії": священник ПЦУ поскандалив через "попів-сепаратистів"

Виступ священника у Вільногірську, що на Дніпропетровщині, завершився скандалом. Людей, які відвідують храми Московського патріархату, він назвав "гі*ном".

Натомість духівників із Московського патріархату він назвав "попами-сепаратистами". У мережі пишуть, що це був священник Православної церкви України.

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З такою палкою промою він виступив на святкуванні Дня Конституції у Вільногірську. "Що ти бороду мазати сюди прийшов?", – звернувся він до когось із залу. Ймовірно, до представника МП.

У відповідь залом прокотилася хвиля обурення. Мовляв, священник – не надто культурний. Такі висловлювання він не залишив без відповіді й наголосив, що переживає за Україну

А ви тут аплодуєте цим всім "попам-сепаратистам". Ось це я вам правду кажу – більше ні на які заклики не прейду, бо це гі*но тут сидить,

– продовжував він.

Після цього хтось із глядачів вигукнув: "Слава Україні". "Слава Україні – гі*но Росії", – епічно завершив свою промову священник й опісля спустився зі сцени.

Епічний виступ священника у Вільногірську: дивіться відео

Попередній скандал у ПЦУ

Священник та нардеп від "Європейської солідарності" з Полтавщини Олександр Дедюхін обурив українців своїми образливими висловлювання про жінок та аборти. "С*ка не схоче, кобель не вскоче", – так, зокрема, пояснював свою позицію він. У ПЦУ назвали поведінку Дедюхіна неприпустимою. Його тимчасово відсторонили від богослужінь та заборонили писати у соцмережах.