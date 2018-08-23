Священний оберіг і символ єдності: Порошенко з Дніпра привітав українців з Днем прапора
Президент України Петро Порошенко 23 серпня у День Державного Прапора України привітав українців зі святом.
Урочисту промову він виголосив у Дніпрі.
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У Дніпрі відбувається церемонія урочистого підняття Державного Прапора України на найвищому флагштоку країни, участь в якій бере Петро Порошенко.
Саме під синім та жовтим кольорами з покоління в покоління ми, українці, боролися і боремося за власну свободу і волю України,
– заявив Президент під час свого виступу.
Державний Прапор України він називає животворним та об'єднуючим началом, який об'єднує українців у всьому світі незалежно від національності, мови та релігії.
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Порошенко також привітав українців із прийдешнім Днем Незалежності України і запросив завітати на військовий парад у Києві, який розпочнеться о 10:00 на Майдані Незалежності у Києві.