Українці 25 квітня відзначають Вербну неділю. Попри карантин, люди масово йдуть до храмів. Більшість вірян одягають маски, однак соціальної дистанції не дотримуються.

Як в Україні проходить Вербна неділя, чи дотримуються люди карантинних обмежень, читайте у матеріалі.

Радимо ознайомитися Як святкувати Вербну неділю та Великдень під час карантину: рекомендації Ради Церков Львова

Київ

Як ситуація у храмах столиці

За інформацією "Сьогодні" Володимирський собор відкритий для парафіян. Всередині та на вулиці всі перебувають у масках, але не дотримуються дистанції.

У Києво-Печерській лаврі людей небагато. Однак на вході там не перевіряють температуру, у храмі немає антисептиків.

Що просили у КМДА

Релігійним організаціям рекомендують провести трансляції богослужінь через телеканали та інтернет.

Людям рекомендують утриматися від відвідування храмів у святкові дні.

Якщо віряни все ж прийшли у храм, то слід користуватися захисними масками.

До відвідування заходів не мають допускати людей з ознаками гострих респіраторних захворювань.

Перед проведенням богослужінь мають проводити моніторинг стану здоров'я священнослужителів.

У культових спорудах до початку та після завершення богослужінь – робити провітрювання та дезінфекцію.

Кількість відвідувачів на богослужіннях має бути обмежена з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів споруди чи приміщення.

Дніпро

"Інформатор" пише, що у Свято-Троїцькому соборі (УПЦ МП) на Троїцькій площі служба проходила всередині церкви, а більшість людей були без масок. Проводити зйомку виданню заборонили, пояснивши це відсутністю благословення, без якого може впасти та зламатися камера.



У Свято-Троїцькому соборі більшість людей були без масок / Фото "Інформатора"

У Спасо-Преображенському кафедральному соборі на Соборній площі богослужіння також проходило всередині церкви. Однак там настоятелі храму стежили за дотриманням карантину. Згодом на вулиці освятили вербові гілки. На фото помітно, що багато людей перебувають без масок.



У Спасо-Преображенському у храмі люди дотримувалися карантину / Фото "Інформатора"



Однак на вулиці більшість була без масок / Фото "Інформатора"

Львів

У Львові віряни також порушували карантин. Зокрема, біля Церкви святих Ольги та Єлизавети зібралося дуже багато людей.

На оприлюдненому Дмитром Барабашем фото помітно, що вони не дотримують соціальної дистанції. Людей також пускали всередину храму, однак там вони не порушували вимоги щодо дистанції.

Рекомендації від Ради Церков Львова

Віряни повинні брати участь у богослужіннях як на Вербну неділю, так і на Великдень, перебуваючи вдома, тобто через онлайн-трансляцію.

Людям дозволяють у Вербну неділю та на Пасхальні свята самостійно окропити верби та пасхальні страви освяченою водою. Це має відбутися під час служби та після прочитання відповідних молитов про благословення.

Під час богослужінь у храмі можуть бути присутніми лише священнослужителі та церковнослужителі. Також дозволено перебувати тим, хто забезпечує проведення богослужінь і трансляції.

Щоправда, вірянам усе ж можна буде перебувати біля храмів на вулиці. Однак за строгого дотримання карантинних вимог.

Харків

За даними "Суспільного", на Харківщині біля храмів та церков чергують 450 правоохоронців. До 11:00 порушень правил карантину поліцейські не зафіксували.

Кілька сотень людей о 10:00 прийшли у двір храму УПЦ МП на проспекті Олександрівському у Харкові. Дистанції вони не дотримувалися, вільно проходячи у приміщення храму.

На території Храму Преображення Господнього віряни також перебували без дотримання дистанції.

Чернівці

За інформацією видання Molbuk у Чернівцях освячувати вербу прийшло теж чимало людей. Усі люди у церкві та навіть за її межами стояли у масках. А от із соціальною дистанцією трохи гірша ситуація: її місцеві жителі майже не дотримувалися.

У Церкві Преподобної Параскеви Сербської освячення верби відбувалося у дворі біля церкви. Там також перебувала і поліція. Окрім того, у видних місцях стояли антисептики, якими люди могли скористатися.



У Чернівцях майже всі люди у масках / Фото Molbuk



Однак вимоги щодо дистанції порушують / Фото Molbuk

Тернопіль

Видання "20 хвилин" пише, що тернополяни також масово йдуть до церков. У місті більшість людей прийшли на служби у масках. Однак через велику кількість вірян у храмах їм складно дотримуватися дистанції.

Водночас у Церкві святих Володимира та Ольги парафіяни старалися тримати відстань навіть на вулиці.



У Церкві святих Володимира та Ольги на вулиці зберігають дистанцію / Фото "20 хвилин"

А у Соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці дистанцію теж зберігають, однак частина вірян без масок.



Ситуація у Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці / Фото "20 хвилин"



У більшості церков люди у масках, але близько один до одного / Фото "20 хвилин"

Довідка. В Україні за добу 24 квітня COVID-19 підтвердили в 7 930 українців. Загалом від початку епідемії коронавірус підхопила 2 025 271 людина, 42 323 – померли від ускладнень, 1 572 528 – одужали. Хоча спалах коронавірусу в Україні трохи пішов на спад, людей просять дотримуватися обмежень, аби ситуація знову не погіршилася. Особливо обережними рекомендують бути під час Великодніх свят.