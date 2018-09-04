Святкування дня народження на Львівщині перетворилось на масове отруєння

На Львівщині зросла кількість осіб, які отруїлись після святкування дня народження у кафе в Бродівському районі області.

1 вересня у селі Суходоли у місцевому кафе "Софія" святкували день народження.

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2 вересня стало відомо, що з харчовим отруєнням після святкування до інфекційного відділення районної лікарні у стані середньої важкості госпіталізували 8 осіб, двоє з яких – це діти віком 17 років.

Вже у понеділок, 3 вересня, стало відомо, що за медичною допомогою з отруєнням звернулось ще 7 осіб. Про це повідомили Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

загалом станом на 21:00 3 вересня відомо про 15 отруєних після святкування у цьому закладі. Серед них 4 дитини віком від 3 до 17 років.

На час перевірки кафе, де сталось отруєння, зачинили щонайменше на три дні.

Напередодні стало відомо про масове отруєння дітей в оздоровчому комплексі на Буковині.