Святкування на мільйони: хто купував Dzidzio, "Время и стекло" та The HARDKISS на День міста

У більшості регіонів України вже встигли відсвяткувати свій День міста. Окремі міста робили це з музичним розмахом і за мільйони гривень.

Експерти майданчика Zakupki.Prom.ua проаналізували, що закуповували українські міста для своїх святкувань, і скільки вдалося заощадити на тендерах.

Артисти на 4 мільйони для Кривого Рогу

243-тю річницю міста Кривий Ріг відсвяткували дорого. На це з бюджету виділили 4,25 мільйона гривень. І хоча в тендер прийшло 4 учасники, зекономити вдалося лише 15 гривень. Переможцем став ФОП "Кучер Станіслав Леонідович" із сумою пропозиції 4 249 985 грн. За ці гроші в рамках святкування 26 травня постачальник повинен був організувати концерт семи українських виконавців. Серед виступаючих – Вєрка Сердючка, Віталій Козловський та гурт KADNAY. Для музикантів переможець мав забезпечити головну сцену та 5 додаткових, надати технічне обладнання і спецефекти. Окрім цього, умови тендеру передбачали проведення телемосту та 3d-mapping шоу.

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"Время и стекло" для Покровська

У Покровську на Донеччині святкували День міста одночасно із Днем шахтаря. Не обійшлося без концертної програми. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міськради оголосив тендер на організацію концерту українського поп-гурту "Время и стекло". Очікувана вартість закупівлі – 915 тисяч гривень. Однак Покровську не вдалося заощадити ані гривні. Через відсутність конкуренції на ринку постачальника обрали через переговорну процедуру. В результаті організацію концерту взяв на себе ФОП "Пригладь Володимир Вікторович".

Артисти для Краматорська

Не менш музичним виявився День міста у Краматорську Донецької області. Очікувана вартість закупівлі складала 1,2 мільйона гривень. На ці гроші 24 вересня переможець мав організувати та технічно забезпечити виступи Насті Каменських, Нікіти Алєксєєва та Michelle Andrade. У тендер прийшло два учасники, і завдяки аукціону місту вдалося зекономити 5 тисяч гривень. Переможцем став ФОП "Іваніщенко Ганна Юріївна" з пропозицією на суму 1,195 мільйона гривень.

Недорогий Dzidzio для Сокаля

Також у травні святкували День міста у Сокалі Львівської області. Виконавчий комітет одразу вирішив, що для урочистої події потрібно замовити виступ гурту Dzidzio. Оскільки очікувана вартість закупівлі дозволяє проводити її без аукціону, замовник просто виклав у систему договір із ТОВ "ДЗІДЗІДЗІ" на суму 136,5 тисяч гривень. Про конкурентну боротьбу за економію, певна річ, мова вже не йшла.

Дводенне святкування у Хмельницькому

На два дні 29 та 30 вересня розтягнулося святкування Дня міста у Хмельницькому. Для цього управління культури та туризму міської ради оголосило тендер на закупівлю послуг з організації і проведення музичного концерту. Очікувана вартість закупівлі – 900 тисяч гривень. В ході торгів місто зекономило 20 тисяч, а переможцем стала ФОП Ромашко Анжеліка Станіславівна з пропозицією на суму 880 тисяч гривень. В рамках заходу постачальник мав організувати концерт за участі гуртів The HARDKISS, 5 Vymir, PATSYKI Z FRANEKA, балету "Життя", діджеїв. Для поціновувачів сучасного мистецтва передбачили інсталяцію проекту українського митця Віктора Сидоренко Depersonalization.

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