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Свято 1 вересня: в Україні деякі школярі почнуть навчання без підручників

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Більшість шкіл та вишів вирішили влаштувати День знань саме 1 вересня. Адже Міносвіти віддало право самим навчальним закладам вирішувати, коли вони проводитимуть урочистості. Хоча у Міністерстві охорони здоров'я радили взагалі не влаштовувати святкові шикування. У столичних гімназіях також вирішили не порушувати традиції.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Марина Молька.

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В гімназії №48 в школу прийшли 60 першачків, серед них і син ведучої Сніжани Єгорової Ваня. Тут, зокрема, навчається ще двоє старших її дітей. За словами Сніжани, кожен початок нового навчального року проходить як вперше, зокрема, і через нововведення в освіті. 

Я якраз з тих батьків, які вважають, що зараз нову систему шкільну треба впроваджувати в життя саме таким чином, як вона планується міністерством,
– прокоментувала Сніжана Єгорова. 

Першачків цього року навчатимуть по-новому. Навчаня відбуватиметьсчя через гру, тому в класах обладнаний спеціальний ігровий простір. Вчителі говорять, що це буде легше і краще.

Якщо дитина стомилася, вона може підійти до килимочка і лягти відпочити, їй не обов'язково просити, поки вчителька на неї зверне увагу,
– розповіла Неоніла Макіна, вчителька початкових класів.

Про проблеми, нестачу одномісних парт і підручників в школі говорять неохоче. Нагадаємо, що цього року першачків мали забезпечити одномісними партами, але їх поки що немає, зокрема, у гімназії №48. Кажуть, що чекають на них у жовтні. Також у жовтні мають забезпечити першачків підручниками, адже їх не встигли надрукувати. До того ж немає усіх підручників у п'ятикласників (їх забезпечили підручниками на 80 %) та десятикласників (їм обіцяють підручники аж у листопаді). Щоправда, щодо першачків не перживають. Кажуть, що перший місяць навчання адаптаційний, то ж більше будуть гратися, ніж навчатися.

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Така ж сама ситуація і в елітному навчальному закладі столиці, в Кловськеому ліцеї. Сюди раніше можна було потрапити не кожному, проте цього року правила змінилаися, адже набирають, зокрема, до 1 класу, за територіальним принципом. 

Нагадаємо, цьогорічні першокласники вчитимуться вже у "Новій українській школі". Підхід до дітей, формат занять, навчальний матеріал – змінили. Для цього ще в квітні уряд розподілив і передав областям приблизно 1 мільярд гривень. Утім, не всі регіони їх освоїли, і подекуди діти ще не матимуть з 1 вересня нові парти чи дидактичний матеріал. Як перетворились українські школи завдяки реформі освіти дивіться тут.

Теги: Міністерство освіти та науки України Реформа освіти Освіта Новини України
Джерело: 24 канал
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