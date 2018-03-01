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Що таке холі – все про фестиваль кольорів та свято весни

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Що таке холі: традиції святкування
Що таке холі: традиції святкування / 24 Канал

Холі – один з найяскравіших і барвистих свят в світі, яке символізує прихід весни і початок Нового року за індійським календарем. Святкують холі 2-3 березня. Це свято також називають Фестивалем фарб за строкатість і насиченість кольором.

Що таке холі?

Холі – це одне з найстаріших свят, воно згадується в стародавніх санскритських текстах і детально описується в Ведах (священні писання), в Нарада Пуране і інших священних текстах індуїзму. Про його проведення свідчить також і напис на камені, зроблена 300 років до нашої ери.

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Це свято святкують в день повного місяця, його в Індії називають Пхалгун пурніма. Дата Холі переходить і зазвичай випадає на кінець лютого чи початок березня і триває кілька днів. У 2018 році Холі випадає на 2-3 березня.

Що таке холі: традиції святкування
Фестиваль Холі – це справжнє свято весни

Виникненню Холі передувало кілька легенд. За однією з легенд, назва Холі походить від імені прекрасної і доброї Холіки. Злий цар отримав в дар від одного з богів безсмертя, уявив себе богом і наказав усім своїм підданим поклонятися тільки йому. Але син царя не визнавав могутності свого батька і продовжував молиться істинному Богу.

Юного принца підтримувала його тітонька – прекрасна Холіка. Розгнівався цар і наказав спалити на багатті сестру і сина. Принц благав бога врятувати улюблену тітоньку. І бог послав йому різнобарвний шарф – священний дар всіх богів, який повинен був уберегти її від вогню.

Коли Холіку прив'язали до стовпа, принц підійшов до неї і накрив барвистим хусткою, а сам сів поруч. Розпалили вогонь, і раптом порив вітру зірвав з Холіки рятівний хустку, і накрив ним хлопчика. Принц намагався врятувати кохану тітоньку, але вогонь уже охопив її тіло, а очі з любов'ю дивилися на племінника.

Що таке холі: традиції святкування
Традиції святкування Холі

Так Холіка загинула. Принца ж вогонь не торкнувся, але глибоко проник в його душу, і хлопчик ще міцніше увірував в бога. Бог вирішив покарати царя й пробив блискавкою його холодне серце. Так було покарано зло і восторжествувала справедливість.

Ось чому на Холі жителі північної Індії мажуть один одного фарбами кольору священного покривала Холіки, як символу спасіння принца і поливають водою, оберігаючи всіх від злих сил, допомагаючи богам відновити справедливість.

Як святкують Холі?

Холі – один з найважливіших фестивалів в Індії і святкується по всій країні. Свято дуже барвисте! До Холі починають готуватися за декілька тижнів до свята. У цей період в селах проводяться малі торжества – Мале Холі, під час якого влаштовуються ритуальні ігри, святкові концерти, ведеться збір грошей і підготовка матеріалу для великого свята.

Зокрема, збирають дрова, хмиз, ганчірки для святкового вогнища. Багаття запалюють в вечір Холі – люди вважають, що вогонь допомагає прогнати холод і злих духів, які залишилися після зими.

Що таке холі: традиції святкування
Холі – це індійське свято

Особливо пишно відзначають Холі на півночі Індії. Скрізь розвішуються різнокольорові прикраси, особливо багато їх в фіолетових, білих, червоних, рожевих відтінках.

Перед Холі стіни будівель фарбують в яскраві кольори, а весь простір прикрашають квітами. Люди масово закуповують різнокольорові фарбувальні порошки – Гула, які роблять з кукурудзяної муки дрібного помелу і фарбують в червоний, зелений, рожевий і жовтий кольори.

Свято Холі відзначається барвистими парадами в супроводі народних пісень, танців і загальних веселощів. Учасники обсипають один одного яскравими барвниками порошками і обливають водою.

Що таке холі: традиції святкування
В Україні також відзначають Холі

Тисячі любителів Холі збираються в ці дні на батьківщині Крішни в місті Вріндаване і Матхуре. Величезні храмові сходи перетворюються в своєрідні місця для танців і веселощів, де кілька днів поспіль проходить святкування.

Холі дуже популярний не тільки в Індії, але і в Непалі, Шрі-Ланці, Бангладеш, а також в країнах з великими діаспорами індусів, таких як Суринам, Гайана, Південна Африка, Тринідад, Великобританія, США, Маврикій і Фіджі.

В Україні Холі теж святкують, хоча й не надають йому такого релігійного підтексту. Частіше за все фестиваль Холі проводять вже влітку, не прив'язуючись до закінчення зими.

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Індія Традиції Фестивалі
Джерело: 24 Канал
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