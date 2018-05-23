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Свято наближається: скільки зароблять українці на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА

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Київський стадіон
Київський стадіон "Олімпійський" / 1927.kiev.ua

Проведення "Євро-2012" пройшло у великому мінусі, а от Євробаченя, яке ми проводили відносно нещодвно, навпаки, показало зворотній результат. На Євробачення Україна витратила 7,5 мільйонів євро, а заробила – 20 мільйонів євро.

Про це повідомила в ефірі 24 Каналу журналістка Леся Виговська.

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За її словами, середньостатистичні чоловіки, віком від 20 до 40 років, які приїжджають в Україну, живуть не у родичів, а у готелях та хостелах. Відповідно, їжу вони не готують, а харчуються у кафе, ресторанах та фаст-фудах. Зі всіх приїжджих – 70% туристи. Футболісти та фани футболу кажуть, що якщо вони вже приїжджають на 2-3 дні, то їдуть ще кудись.

"Їхня основна мета – це Чорнобильська зона. Готель і харчування обходиться туристу у 100 євро в день. Відтак, вони їдуть за межі Києва. Відвідують Львів чи Одесу, до прикладу. Не враховуючи те, що ціни підприємці "загнали", сфера послуг все одно виграє", – зазначила журналістка. 

Теги: Новини України Ліга чемпіонів Гроші Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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