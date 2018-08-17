Свято з сальмонельозом: на Рівненщині весілля закінчилося масовим отруєнням

В селі Дружба, що на Рівненщині, після весілля 13 осіб госпіталізували до лікарні, серед них дев'ять дорослих та четверо дітей.

Попередній діагноз медиків – харчова токсикоінфекція та сальмонельоз. Загрози життю пацієнтів наразі немає.

Читайте також: На Львівщині у готелі отруїлися 16 дітей

У п’яти госпіталізованих стан здоров'я середньої важкості, у решти – легкої. Страви, котрими пригощали гостей, готували вдома батьки молодят. А застілля організували в одному із кафе села Дружба.

За фактом масового отруєння поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі правоохоронці з'ясовують, звідки в їжі могла взятися кишкова інфекція.

Нагадаємо, у готельно-ресторанному комплексі "Садиба на джерелах", що у селі Ромашківка Волинської області, сталося друге масове отруєння на весіллі за тиждень. На цей раз постраждали 15 людей.