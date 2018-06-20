Святослав Михайлюк прокоментував свій преддрафтовий перегляд в "Голден-Стейт Ворріорс"
Атакуючий захисник "Канзас Джейхокс"( Kansas Jayhawks) відчуває, що перегляд у "Голден Стейт"(Golden State) пройшов на "відмінно". Український свінгмен вважає за честь грати у клубі, який є чинним чемпіоном НБА.
"Я хочу перейти на наступний рівень.Я вважаю, що непогано розвивався за останні два роки, коли став виконувати більш важливу роль в "Канзасі"(Kansas). Я став більш командним гравцем і в той же час покращився в індивідуальному плані. Я став не просто шутером, а й почав робити внески в інші аспекти гри", – прокоментував баскетболіст.
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На преддрафтовому перегляді також був присутній американський баскетболіст Дреймонд Грін. Проте він, за словами Михайлюка, не створював додаткового тиску, а просто дивився з боку.
Сам баскетболіст впевнений у своїх силах та обіцяє виконувати усі вимоги тренера, якщо потрапить в "Голден Стейт"(Golden State).
Я постараюся додати команді енергії при виході на майданчик і буду жорстко діяти в кожній ігровій ситуації. Як я вже говорив, постараюся робити внесок в різних аспектах, зокрема на оборонному кінці майданчика, хоча роль шутера – це моя основна сильна сторона,
– запевнив Михайлюк.
До цього українець перебував на перегляді у ще чотирьох клубах НБА – "Фінікс Санс" (Phoenix Suns), "Вашингтон Візардс" (Washington Wizards), "Детройт Пістонс" (Detroit Pistons), "Юті Джаз"(Utah Jass),а тепер і у "Голден Стейт"(Golden State).
Нагадаємо, Михайлюк цьогоріч закінчив виступ у студентській лізі NCAA за "Канзас Джейхокс" (Kansas Jayhawks), де в останньому сезоні набирав по 14,7 очків, 4 підборів та 2,7 передачі.
Драфт НБА 2018 року має відбутися 22 червня у Нью-Йорку. Святослава Михайлюка можуть обрати 30-50 піком.