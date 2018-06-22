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Святослав Михайлюк в НБА виступатиме за "Лос-Анджелес Лейкерс"

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк

Український баскетболіст Святослав Михайлюк на драфті НБУ був обраний клубом "Лос Анджелес Лейкерс".

Михайлюк, який виступає на позиції захисника, був обраний під 47-им піком у другому раунді драфту НБА, який відбувся в Нью-Йорку 21 червня (в Україні вже було 22 червня).

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Прогнозувалося, що гравця виберуть між 30 та 50 піком у другому раунді. Однак невідомо було, який саме клуб вибере українця, який чотири роки провів у студентській лізі NCAA. Ним виявився "Лос-Анджелес Лейкерс".

Очікувано, першим піком драфту НБА став ДеАндре Ейтон, якого обрав "Фінікс". Марвіна Бредлі під другим піком обрав "Сакраменто". Луку Дончіча обрали під третім піком "Даллас".

 

Теги: Новини спорту Баскетбол NBA
Джерело: 24 Канал
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