Святослав Михайлюк в НБА виступатиме за "Лос-Анджелес Лейкерс"

Український баскетболіст Святослав Михайлюк на драфті НБУ був обраний клубом "Лос Анджелес Лейкерс".

Михайлюк, який виступає на позиції захисника, був обраний під 47-им піком у другому раунді драфту НБА, який відбувся в Нью-Йорку 21 червня (в Україні вже було 22 червня).

Читайте також: Українець Юсуф Санон в НБА виступатиме за "Вашингтон"

Прогнозувалося, що гравця виберуть між 30 та 50 піком у другому раунді. Однак невідомо було, який саме клуб вибере українця, який чотири роки провів у студентській лізі NCAA. Ним виявився "Лос-Анджелес Лейкерс".

Очікувано, першим піком драфту НБА став ДеАндре Ейтон, якого обрав "Фінікс". Марвіна Бредлі під другим піком обрав "Сакраменто". Луку Дончіча обрали під третім піком "Даллас".