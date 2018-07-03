Святослав Михайлюк вдало дебютував за "Лейкерс"

Українець Святослав Михайлюк, який був обраний на драфті "Лейкерс" під 47 загальним піком, відіграв перший матч за нову команду.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

"Лос-Анджелес" в рамках Літньої ліги зіграв проти "Сакременто Кінгз" – 93:98.

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Святослав вийшов у стартовому складі і відразу ж набрав очки: спочатку кинув три, проте з мінімальним заступом, а після вколотив потужний данк у швидкому відриві.

"Лейкерс" лідирували вродовж всього матчу, проте в заключній чверті саме Кінгз зусиллями ДеАарона Фокса переважити шальки терезів на свою сторону.

Змінити ситуацію намагався саме вихованець черкаської школи баскетболу, який за декілька хвилин до заваршення основного часу закинув один за одним два триочкових, проте партнери по команді запал Святослава не підтримали. В підсумку програш в -5.

Михайлюк в цьому матчі набрав 15 очок (третій показник), забив 3/4 двоочкових та 3/6 триочкових.

Наступний свій матч Михайлюк та "Лейкерс" зіграють вже наступної ночі. Суперником стане "Маямі Хіт".