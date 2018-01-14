Святослав Вакарчук назвав свої улюблені місця у Львові
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук назвав улюблені секретні місця Львова, які, на його думку, найбільше передають атмосферу цього міста.
Вакарчук зізнався, що з туристичних вулиць у Львові він найбільш полюбляє вулицю Вірменську, де розташована одна з найстаріших та найкрасивіших церков – Вірменська церква, – пише "Про Львів".
Читайте також: Вакарчук у Львові на Різдво поласував особливою кавою: фото
"Обов’язково походіть навколо та зайдіть усередину. До речі, саме там знімали епізоди до фільму "Три мушкетери". Ще одна причина любові до цієї вулиці – там оселилося мистецьке об’єднання "Дзиґа." Одна з перших продюсерських агенцій Львова. Саме вони заплатили перший в історії групи "Океан Ельзи" гонорар за виступ у клубі "Лялька". То культове місце для покоління 1990‑х. Як зараз пам’ятаю, ми отримали тоді 75 доларів за кожний виступ", – розповідає Вакарчук.
Вулиця Вірменська у Львові
Музикант також рекомендує насолодитися атмосферою на вулиці Староєврейській – з іншого боку площі Ринок від Вірменської.
"На ній, по‑перше, є дуже смачна кав’ярня "Цукерня". Вона одна з перших почала робити смачну львівську кондитерку. На Староєврейській був і магазин музичних інструментів, де "Океан Ельзи" вперше придбав серйозні інструменти. Ми виграли грант Фонду Відродження і на ці гроші купили музичні інструменти. Це був 1996 або 1997 рік", – згадує він.
Вулиця Староєврейська у Львові
Для активного відпочинку співак радить зазирнути в Стрийський парк.
"Він дуже красивий і впорядкований – чимось нагадує той, що у віденському палаці Шонбрунн. Це місце, де я в дитинстві багато гуляв, бо жив неподалік", – додав музикант.
Стрийський парк у Львові