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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      "Сєпар, твою мать" – на Одещині хлопець зірвав прапор і витер об нього ноги

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      Хлопець зірвав прапор біля будинку культури
      Хлопець зірвав прапор біля будинку культури / npu.gov.ua

      Інцидент трапився вночі 1 листопада у селі Іллінка. П’яний хлопець під голосну музику і крики знайомих заліз на стовп і зірвав звідти державний стяг.

      Про те, що державний символ зник, до поліції Одещини повідомив сільський голова. Невдовзі за камерами спостереження було встановлено, що поглумився  над прапором 23-річний місцевий житель.

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      Він виправдовує свої дії сп’янінням:

      Розумію, що з мого боку це неправильно, щиро каюся та обіцяю більше так не робити,
      – заявив хуліган.

      На телефоні затриманого виявили відео самого моменту злочину. На камеру під гучний сміх друзів він називає себе "сєпаром".

      Поліція такі дії кваліфікували як наругу над державними символами. Хуліганові загрожує до трьох років в'язниці чи штраф.

      Хлопець на Одещині зірвав прапор та витер об нього ноги  відео з камери спостереження

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Кримінальні новини Новини України Новини Одеси Кримінал
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