Сюрприз буде чекати вдома: як у Львові ялинки вберігають від зловмисників

У львівському парку працівники пофарбували дерева спеціальною фарбою. Рослинам вона не зашкодить, а навпаки може допомогти. Адже таким незвичним способом комунальники борються із крадіями хвойних порід, які щороку активізуються перед новорічними святами.

Ця фарба не зашкодить ані людям, ані ялинкам, вона не містить токсичних речовин. Натомість добре тримається на гілках, і до закінчення свят з ялинок вона точно не зійде.

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Якщо ж хтось ти наважиться вкрасти, то вдома на крадія чекатиме сюрприз.



Обприскування ялинок

"Запаху, як такого, не чути. Я думаю, якщо ви зігнетеся біля ялинки, то ви його теж не відчуєте. Проте, якщо ялинку зловмисники зрубують і відносять до себе додому на якісь святкові потреби, то на наступний день вони почують доволі стійкий неприємний запах", – розповіла речниця Парку культури Ірина Вовк.



Спеціальна фарба для ялинки

До таких дій у парку вдаються не спроста. Від початку року вандали вкрали або понівечили майже тридцять дерев.

Не тільки хвойні в нас виламують, а й туї, ялівці, зрізають на віночки, на прикраси або просто шматками відрізають гілки. Рослини після того негарні, не розвиваються, дуже зле себе почувають і виглядають,

– наголосив інженер з озеленення Олена Кошельник.

А щоб вберегти рослини краще, працівники парку також встановлюють камери відеоспостереження.