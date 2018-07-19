Сюрреалістичні знімки без Photoshop: фотограф створив серію дивовижних світлин в гаражі

Американець Джон Дікстра створив оригінальну серію світлин без застосування Photoshop. Зробив він це у власній студії, обладнаній у звичайному гаражі.

Багато людей переконані: лише за допомогою фоторедактора можна створити по-справжньому ефектний знімок. Однак навіть без Photoshop фото може викликати захоплення. Це довів американець Джон Дікстра.

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Чоловік у Мічигані створив невелику студію, яку обладнав у звичайному гаражі. Джон Дікстра експериментував зі світлом та малюнками на стіні. Завдяки цьому сюрреалістичні фото виглядають дивовижно.

"Оскільки я знав, що не зможу дозволити собі власну фотостудію, мої батьки віддали мені свій гараж. Наведені зображення були створені в цьому маленькому, надто жаркому літньому гаражі в Мічигані", – зізнався Джон Дікстра.