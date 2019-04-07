Сюрреалізм, – CNN про Зеленського, Порошенка та їхні аналізи

Американський центральний телеканал CNN назвав президентську кампанію в Україні "сенсаційною" та "сюрреалістичною". Так там відреагували на аналізи від обох кандидатів до другого туру.

Розвиток подій у другому турі президентських перегонів в Україні наповнився "сюрреалізмом" після того, як кандидат Володимир Зеленський почав висувати несподівані вимоги чинному президенту, а той прийняв цей виклик, повідомляє CNN.

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Зазначимо, і Петро Порошенко, і Володимир Зеленський здали аналізи 5 квітня – це було однією із вимог, яку останній озвучив у своєму відеозверненні.

Сенсаційна президентська виборча кампанія в Україні у п'ятницю зробила черговий сюрреалістичний оборот, коли чинний президент і його суперник-комедіант Володимир Зеленський провели аналізи крові на камери перед дебатами,

– зазначає телеканал.

Це перетворило перегони між двома кандидатами на «медіа-спектакль, який має продовжитися дебатами на 70-тисячному стадіоні в Києві, де виступали Мадонна, Шакіра та Red Hot Chili Peppers.

Американський телеканал зазначає, що "комік, який зіграв у телесеріалі президента, несподівано отримав велику популярність серед мас на виборах". Другий тур і дебати кандидатів викликають величезний інтерес серед населення України.

"Сюрреалістичні перегони настають в серйозний час для України, яка провела п'ять років у гібридній війні з Росією", – йдеться у повідомленні.

Телеканал також нагадав, що у цьому контексті канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з Порошенком наступного тижня для обговорення ситуації.

Зазначимо, Володимир Зеленський не захотів здавати аналізи разом із Петром Порошенком на НСК "Олімпійському", бо там "немає відповідного обладнання". Саме він озвучив таку умову для проведення дебатів. Обрав Eurolab шоумен і кандидат у президенти обрав, мабуть, невипадково. Її засновник і президент Андрій Пальчевський активно підтримує шоумена і має українське та російське громадянство. Також він був заступником міністра молоді та спорту Рафіля Сафіуліна за часів Януковича.



Натомість Петро Порошенко для цього приїхав до НСК "Олімпійського". Аналізи для чинного президента робитимуть одразу кілька клінік . Вже з'явились перші результати: жодних психоактивних речовин у крові.

Що відомо про дебати Порошенка із Зеленським?Після того, як екзит-поли показали, що до другого туру виборів проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Проте вже невдовзі Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув низку своїх вимог. Після цього політики комунікують з допомогою відеоповідомлень. Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.