10:25
7 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Головний російський шаман Шойгу. Автомобільний вандал Путін
      Вєсті Кремля
      23:54, 6 квітня
      Вєсті.UA.Жир: Ляшко захотів у тюрму. Українські олігархи різко збідніли
      Вєсті.UA
      18:41, 6 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Сюрреалізм, – CNN про Зеленського, Порошенка та їхні аналізи

      6301 Читать новость на русском
      CNN назвав президентську кампанію в Україні "сюрреалізмом"
      CNN назвав президентську кампанію в Україні "сюрреалізмом" / Фото з відкритих джерел

      Американський центральний телеканал CNN назвав президентську кампанію в Україні "сенсаційною" та "сюрреалістичною". Так там відреагували на аналізи від обох кандидатів до другого туру.

      Розвиток подій у другому турі президентських перегонів в Україні наповнився "сюрреалізмом" після того, як кандидат Володимир Зеленський почав висувати несподівані вимоги чинному президенту, а той прийняв цей виклик, повідомляє CNN.

      Читайте також: Аналізи у Зеленського брав актор та учасник кулінарного шоу

      Зазначимо, і Петро Порошенко, і Володимир Зеленський здали аналізи 5 квітня – це було однією із вимог, яку останній озвучив у своєму відеозверненні. 

      Сенсаційна президентська виборча кампанія в Україні у п'ятницю зробила черговий сюрреалістичний оборот, коли чинний президент і його суперник-комедіант Володимир Зеленський провели аналізи крові на камери перед дебатами,
      – зазначає телеканал.

      Це перетворило перегони між двома кандидатами на «медіа-спектакль, який має продовжитися дебатами на 70-тисячному стадіоні в Києві, де виступали Мадонна, Шакіра та Red Hot Chili Peppers.

      Американський телеканал зазначає, що "комік, який зіграв у телесеріалі президента, несподівано отримав велику популярність серед мас на виборах". Другий тур і дебати кандидатів викликають величезний інтерес серед населення України.

      "Сюрреалістичні перегони настають в серйозний час для України, яка провела п'ять років у гібридній війні з Росією", – йдеться у повідомленні.

      Телеканал також нагадав, що у цьому контексті канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з Порошенком наступного тижня для обговорення ситуації.

      Зазначимо, Володимир Зеленський не захотів здавати аналізи разом із Петром Порошенком на НСК "Олімпійському", бо там "немає відповідного обладнання". Саме він озвучив таку умову для проведення дебатів. Обрав  Eurolab шоумен і кандидат у президенти обрав, мабуть, невипадково. Її засновник і президент Андрій Пальчевський активно підтримує шоумена і має українське та російське громадянство. Також він був заступником міністра молоді та спорту Рафіля Сафіуліна за часів Януковича. 

      Натомість Петро       Порошенко  для цього приїхав до НСК "Олімпійського". Аналізи для чинного президента робитимуть одразу кілька клінік. Вже з'явились  перші результати: жодних психоактивних речовин у крові.

      Що відомо про дебати Порошенка із Зеленським?Після того, як екзит-поли показали, що до другого туру виборів проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Проте вже невдовзі Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув низку своїх вимог. Після цього політики комунікують з допомогою відеоповідомлень. Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.

      як зеленський та порошенко обмінювались відео
      blog_ava
      Гороскоп на 7 квітня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      1340
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики ЗМІ Володимир Зеленський Петро Порошенко Дебати Зеленського з Порошенком
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 6 квітня: розкішна камера Зайцевої, Опоблок і перейменування УПЦ МП
      сьогодні , 09:16 Головні новини 6 квітня: розкішна камера Зайцевої, Опоблок і перейменування УПЦ МП
      4025
      У 2030 році з'явться новий лідер світової економіки, – Visualcapitalist
      сьогодні , 08:40 У 2030 році з'явться новий лідер світової економіки, – Visualcapitalist
      Світові Медіа 1496
      США готовы защищать Черное море от сюрпризов России
      6 квітня , 22:01 США готовы защищать Черное море от сюрпризов России
      Злой Одессит 2369
      Український полонений танкіст Пантюшенко: змирився з тим, що від мене нічого не залежить
      6 квітня , 19:02 Український полонений танкіст Пантюшенко: змирився з тим, що від мене нічого не залежить
      Ольга Омельянчук 5628
      Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      6 квітня , 16:00 Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      Світові Медіа 3630
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук