Та тут ціла мафія, – як миші погризли купюр на чималу суму в одному казахстанському банку

Курйозний випадок трапився у відділенні одного казахстанського банку. Відкривши банкомат, вони виявили купу погризених купюр та кількох гризунів.

На відео видно, як співробітники банку відкривають банкомат з купою погризених великих купюр номіналом від 2 тисяч до 10 тисяч тенге, а за ними ховаються двоє переляканих мишей.

Спантеличені ситуацією, співробітники банку вирішили покликати представників охорони, які й зняли усе на відео.

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Тут ціла мафія тут,

– зауважив автор відео.



