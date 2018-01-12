Та тут ціла мафія, – як миші погризли купюр на чималу суму в одному казахстанському банку
23:50, 12 січня 491 Читать новость на русском
Курйозний випадок трапився у відділенні одного казахстанського банку. Відкривши банкомат, вони виявили купу погризених купюр та кількох гризунів.
На відео видно, як співробітники банку відкривають банкомат з купою погризених великих купюр номіналом від 2 тисяч до 10 тисяч тенге, а за ними ховаються двоє переляканих мишей.
Спантеличені ситуацією, співробітники банку вирішили покликати представників охорони, які й зняли усе на відео.
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Тут ціла мафія тут,
– зауважив автор відео.
Джерело: 24 Канал
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