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Табір GoCamp: іноземні посли навчатимуть англійської українських дітей

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У селищі Козин під Києвом відкрився щорічний мовний табір GoCamp. Цьогоріч до табору долучаться дипломати з Британії, Польщі, Австралії, Індії та інших країн світу.

Учасниками табору є волонтери, які з різних країн долають тисячі кілометрів, щоб у маленьких містечках та селах навчати дітлахів.

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"Люди доволі негативної думки про Київ, та Україну зокрема. Тому я вирішив приїхати і скласти враження про це місто. Тепер я розумію, що те, що мені говорили – неправда", – розповів волонтер з Англії.


Табір GoCamp

За хорошою англійською складно зрозуміти, що деякі люди не носії мови. До прикладу, росіянин Віталій, хоч і живе останні роки в Німеччині. Саме цю країну торік і представляв на GoCamp.

Минулого року мені страшно було їхати в Україну, тому що я росіянин і моя родина з Росії. Я був впевнений, що тут небезпечно. Цього року я вирішив представляти батьківщину. Тому що після відвідин вашої країни усі стереотипи і страхи покинули мене, 
– зазначив волонтер з Росії Віталій.

Цього року волонтерами відчують себе і посли, адже амбасадори з Британії, Австралії, Індії та їхні колеги вчителюватимуть у мовному таборі. Організатори обирали найбільш вмотивовані школи. Особливу увагу приділяли дітям на Сході. Іноземці погоджувалися відправлятися туди, куди не всі українці хочуть їхати.

"12 волонтерів були в Волновасі, Маріуполі та інших містах. В цьому році також поїдуть, адже для дітей це незвичайні враження. Діти кажуть, що це для них перші іноземці, крім росіян, які вони коли-небудь бачили в своєму житті", – додала організаторка Оксана Нечипоренко.


Цього року волонтерами відчують себе і посли

За три роки захід відвідали 130 тисяч дітей. Головним завданням є допомогти побороти мовний бар'єр і відкрити світ підростаючого покоління, адже надихаючи дітей, ми змінюємо планету.

Автор: Альона Чернецька
Теги: Новини України Діти Новини культури Освіта Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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