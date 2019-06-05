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      Табір "Вікторія", де в пожежі загинули 3 дівчинки, в серпні знову відкриється

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      Табір "Вікторія" в серпні знову відкриється
      Табір "Вікторія" в серпні знову відкриється / Depo.ua

      Попри заборону суду, одеська "Вікторія" відкриє цьогоріч двері для ста дітей. Міський голова Геннадій Труханов особисто підписав розпорядження про заселення у серпні дітей у сумнозвісний заклад.

      Про це повідомила у своєму відеоблозі "ЦРУ.За кадром" авторка та журналістка Тетяна Мартинюк.

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      Близько 100 дітей відправиться туди в термін з 8 по 28 серпня. В мерії зауважили, що путівки отримають дітлахи із соціально-незахищених сімей. "Це означає, що за перебування дітей платитиме місто, для батьків такі путівки будуть безкоштовними, або майже безкоштовними", – відповіла вона.

      Малоймовірно, що щедра пропозиція міських чиновників не знайде своїх поціновувачів. А застережень щодо "Вікторії" після страшної трагедії майже дворічної давнини лишилось чимало: зокрема – це пряма заборона суду на діяльність табору,
      – сказала Мартинюк.

      Це рішення чинне і до сьогодні, хоча свою заборону суд не знімав.

      Рішення про запуст роботи табору
      Рішення про запуск роботи табору "Вікторія"

      Журналістка наголосила, що складається враження, що для керівництва Одеси дуже важливо, аби про пожежу, в якій загинули троє дівчаток, якнайшвидше забули.

      "В Одеській мерії роблять вигляд, що нічого не сталося і готують табір до відкриття. У пригоді став навіть воєнний стан. Тоді під шумок вдалося зняти арешти із кам'яних будівель табору для нібито розселення резервістів, а згодом це дало зелене світло і для відкриття табору як такого. І на ремонти та реконструкції з бюджету вже гроші потекли рікою", – заявила Мартинюк.

      Що сталось у таборі "Вікторія"?У ніч з 15 на 16 вересня 2017 року в одному із дерев'яних корпусів табору "Вікторія" сталася пожежа, врезультаті якої загинули три дівчинки – Софія Мазур (8 років), Анастасія Кулинич (9 років) і Сніжана Арпентій (12 років).

      18 вересня 2017 року суд взяв під варту директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна. Однак, чоловік, за розпорядженням якого в будинках вимкнули пожежну сигналізацію, свою вину заперечує і навіть оголошував голодування. Наразі вирок винесли лише виховательці табору Наталії Цокур (Янчик), яка на папері відповідала за техніку безпеки. Їй дали три роки умовно.

      До розслідування трагедії табору "Вікторія" приєдналася Служба безпеки України. Йдеться про провадження щодо розкрадання державних коштів на реконструкцію табору. За цим провадженням, зокрема, проходить син директора табору – Саркіс Саркісян. Місцеві ЗМІ повідомляли , що під час реконструкції він побудував готель зі схожих будинків.

      Повний випуск відеоблогу "ЦРУ.За кадром" з Тетяною Мартинюк за 5 червня 2019:

       

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Судді Новини Одеси Відеоблоги Пожежа в таборі Одеси Геннадій Труханов
      Джерело: 24 канал
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