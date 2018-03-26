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Таблоїд "возз'єднав" Бреда Пітта і Дженніфер Еністон: фото

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Бред Пітт і Дженніфер Еністон
Бред Пітт і Дженніфер Еністон

Американський таблоїд Star опублікував на обкладинці нового номера фото поцілунку екс-подружжя Бреда Пітта і Дженніфер Еністон. Але згодом виявилося, що це фотошоп.

Видання запевнило, що кадр зробили папарацці під час "таємного побачення" пари. У скандальній статті журналісти Star розповіли про те, що Пітт і Еністон вирішили дати своїм стосункам другий шанс, пославшись на джерела з оточення акторів.

Бред Пітт і Дженніфер Еністон на фейковому фото

Фото обкладинки передруковали багато інших ЗМІ, зокрема, The Sun, Metro і Fox News.

Але пізніше з'ясувалося, що інформація про їх романтичне возз'єднання – фейк, а фото, опубліковане на обкладинці таблоїду – лише фотошоп.

За словами журналістів порталу Gossip Cop, який спростовує неправдиві новини про відомих людей, провели власне розслідування і з'ясували, що знімок Пітта і Еністон насправді було зроблено з двох старих кадрів.

Одне фото зробили у 2009 році, на ньому Еністон позувала з актором Джейсоном Бейтманом.

Еністон з Джейсоном Бейтманом

Другий кадр зробили в 2010 році – на ньому Пітт цілував свою тодішню дружину Анджеліну Джолі.

Пітт з Анджеліною Джолі

Нагадаємо, у лютому 2018 року зіркова пара Дженніфер Еністон та Джастін Теру сповістили про своє розлучення.

Після цієї заяви користувачі мережі пророкували можливе воз’єднання актриси з екс-чоловіком Бредом Піттом.

Теги: LifeStyle Голлівуд Дженіфер Еністон Бред Пітт
Джерело: 24 Канал
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