Тадж Махал опинився під загрозою знищення: деталі

Славнозвісний Тадж Махал, що розташований в Індії та входить до Семи чудес світу, може бути зруйнований.

Про це повідомляє Hindustan Times.

За інформацією ЗМІ, рішення про ймовірне знесення величної споруди прийняв індійський суд. Служителі Феміди поставили владі жорсткий ультиматум: або чиновники виділяють кошти та реставрують одне із Семи чудес світу, або зносять її.

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Ймовірно, досить радикальне рішення суддів не є безпідставним. Тадж Махал щороку відвідують мільйони туристів з усього світу, відтак країна отримує чималі доходи. Попри це пам'ятка архітектури має занедбаний стан: мармур мечеті покрився товстим шаром цвілі, який ніхто не має наміру реставрувати. Окрім цього, будівля має тріщини, що свідчить про руйнування так званої візитки Індії.

Ейфелеву вежу щорічно приїжджають оглянути 80 мільйонів туристів. Це у вісім разів більше, ніж число відвідувачів Тадж Махала. При цьому він набагато красивіший за Ейфелеву вежу, яка виглядає як телевежа,

– зазначили судді у зверненні.

Щоб пришвидшити процес реставрації, служителі Феміди розглянули це питання на засіданні та винесли відповідне рішення, згідно з яким урядовці повинні або виділити кошти на відновлення Тадж Махала, закривши його вхід для туристів на деякий час, або ж знести розкішну будівлю. Також було внесено пропозицію щодо створення спеціального комітету, який дбатиме про пам'ятку.