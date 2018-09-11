"Так ховають безхатченків": у мережі обговорюють фото з могили Захарченка
У мережі опублікували фото з могили ватажка проросійських бойовиків на Донбасі Олександра Захарченка. Користувачі у соцмережі бурхливо відреагували на знімки.
Відповідні знімки опублікував у своєму Twitter журналіст Денис Казанський.
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Могила Захарченка. Щось його зовсім на якомусь пустирі поховали. Переважно безхатченків ховають у таких місцях,
– написав журналіст.
У мережі почали відразу активно коментувати вибір саме такого місця для поховання ватажка проросійських бойовиків.
"У чистому полі, як добриво для соняшників", "Та у такому полі тепер нічого не ростиме", "Залишили місце для його команди", "Це за кладовищем, там раніше пустир був та звалище, а тепер "новоросів" ховають", – пишуть кристувачі соцмереж.
Справді, на знімках із місця поховання очільника окупаційної адміністрації видно лише його могилу, рясно всипану вінками. Видно також, що місце поруч розчищали.
Нагадаємо, у Донецьку 31 серпня вбили ватажка терористичної організаці "ДНР" Олександра Захарченка. Він загинув внаслідок вибуху в ресторані "Сєпар" у центрі Донецька. Разом з ним були поранені двоє його охоронців та так званий "міністр" фінансів "ДНР" Олександр Тімофєєв.