Так люди сьогодні бачать зміни? – Сироїд про лідерство Зеленського

Кредит довіри до влади було втрачено, і загалом люди голосували проти влади. Однак ми зовсім не знаємо, хто такий Володимир Зеленський, і як він скористається ймовірним президентством. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.

– Я б сказала, що це велика загроза для держави. Йдеться не особисто про Петра Порошенка, тому що він є людиною. Але при цьому він виконував протягом 5 років функцію інституції, був президентом України.

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– І такими своїми діями він підірвав довіру людей до інституції президента. Я вважаю, що це є найбільшою загрозою. Ми не знаємо, хто такий Володимир Зеленський, і як він скористається цією інституцією у випадку виграшу на виборах, яку він одноосібно буде представляти.

Як би це парадоксально не звучало, це було голосування проти влади, це було голосування за зміни. Інше питання: так люди сьогодні бачать зміни?

– наголосила Оксана Сироїд.



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